2025經濟韌性論壇》龔明鑫：佈局下世代科技 延伸產業聚落影響力

2025/09/10 14:16

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今出席本報主辦的《2025經濟韌性論壇》，以「建構台灣韌性的戰略藍圖與政策」為題進行專題演講。龔明鑫表示，台灣高科技產業在美中貿易戰、疫情變局中，屢次突破困局，更創下一支獨秀的漂亮紀錄，現在產業面臨地緣政治變局、關鍵材料與技術限制等挑戰，但得做好準備，才能將挑戰化為機會，在時間上佈局次世代先進前瞻科技，空間上則擴展全球佈局，提升供應鏈韌性，也是延伸台灣高科技產業聚落（Cluster）的影響力。

龔明鑫表示，台灣從以前到現在面臨颱風、地震等天災，又有地緣政治因素干擾，自古以來從不間斷，各界也質疑台灣經濟能否因應如此挑戰，回顧2018年美中貿易戰，當時IMF（國際貨幣基金組織）預估，台灣與中國貿易依存度高，經濟成長率會是四小龍之末，但結果不然，到了2020年Covid-19疫情爆發，當時國際機構預測台灣與中國往來密切，國人健康與經濟將受到嚴重衝擊，預測台灣經濟成長率落在-4%，結果台灣是一支獨秀。

龔明鑫表示，事實上台灣比大家想像得更堅韌，「經濟表現比全世界還要好」，台灣是集結眾人努力，一步步度過挑戰，從被國際不看好到表現最好，這次川普關稅2.0啟動，IMF就上調台灣經濟成長率，勝過日韓星港。

龔明鑫指出，但台灣高科技產業現正面臨四大挑戰，包括極端氣候加劇干擾產業營運、地緣政治加劇全球經濟碎片化、關稅及需求起伏不定，以及關鍵材料和技術的限制，但「只要做好準備，挑戰才會化為機會，反敗為勝」。

龔明鑫指出，台灣半導體產業已發展至獨步全球的程度，例如數十年前佈局的CoWoS 異質整合3D封裝技術，是其他國家無法匹敵也無法取代，而往後延伸還有更前瞻的下世代先進科技要佈局，例如矽光子、機器人、量子運算等，事實上廠商決策佈局的時間點可能是在10年前、20年前，現在才有這樣的收穫與成果，同理，下世代科技也許會到10年後才能真正運用，「但我們現在就要投入資源」，才有辦法支持其發展，這是時間上的佈局。

龔明鑫續說，空間上的佈局上，高科技產業已在台灣發展效益極佳的產業聚落（Cluster），調度效率很高但面臨太過集中的風險，「我們可以透過這個模式，甚至複製，與國際上連結」，擴展至全球，透過跨區即時支援調度可以將發生問題的廠區恢復，提升供應鏈韌性，也能達到立足台灣、佈局全球的願景，延伸台灣高科技產業聚落的影響力。

