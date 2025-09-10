熬20年還清房貸！52歲男舉杯慶祝 卻被妻遞來「1張紙」嚇傻退休夢碎

日媒以真實案例，揭示誤信親人慘況，讓自己的退休生活夢碎。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕努力20年終於還清房貸，本以為老後生活從此無憂，沒想到惡夢卻在一夕之間降臨。日本一名52歲上班族與妻子省吃儉用多年，提前還清了5500萬日圓（約新台幣1118萬元）的房貸，當晚夫妻倆還開心舉杯慶祝。然而，數月後妻子卻突然拿出一封「法院公文」，赫然寫著他成為某公司1000萬日圓（約新台幣203萬元）借款的「連帶保證人」，瞬間將他們的安穩生活擊得粉碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，52歲的鈴木誠（化名）在東京一家企業工作，大約20年前，他開始背負了5500萬日圓的房貸，每月需還13萬5千日圓（約新台幣2.7萬元），對當時的薪水來說幾乎是沉重負擔。

他省吃儉用，帶著便當上班，不參加同事聚會，每天直接回家。妻子則一邊打工，一邊精打細算記帳。雖然如此，孩子的教育費和家庭旅行依舊沒有縮水，這樣的日子一過就是20年，兩人終於還清了所有房貸，當看到銀行寄來的「完清證明書」時，他們忍不住歡呼，餐桌上難得出現價格較高的啤酒，兩人舉杯慶祝，感慨萬千。

然而，還清房貸後的某一天，回到家的鈴木卻被妻子遞來一封法院公文，裡頭竟是「支付命令」，指出他成為某家公司高達1000萬日圓借款的「連帶保證人」。他和妻子都一頭霧水，完全沒有印象。調查後發現，那家公司竟是弟弟經營的。

直到這時，鈴木才想起，五年前弟弟曾以「創業需要手續資料」為由，向他借走過印鑑證明與印章，沒想到竟被用來簽下鉅額債務，得知真相的那一刻，他痛苦萬分「沒想到弟弟會背叛我……」。

原以為苦盡甘來的退休生活，卻因最信任的家人而毀於一旦。鈴木夫婦如今只能苦吞惡果，背負起沉重的債務，感嘆一枚印章竟讓他們的未來徹底崩塌。

專家指出，若當事人確實未參與該行為，原則上不用負責。但若曾同意成為保證人，則必須承擔責任。不過，即使是未經他人同意使用印章，由於涉及實體印章與印鑑證明，往往會被推定為本人真意，責任很難推脫。即便證明遭偽造，也可能因「印章管理疏失」而被追究責任。

