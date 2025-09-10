晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

熬20年還清房貸！52歲男舉杯慶祝 卻被妻遞來「1張紙」嚇傻退休夢碎

2025/09/10 14:01

日媒以真實案例，揭示誤信親人慘況，讓自己的退休生活夢碎。（示意圖，彭博）日媒以真實案例，揭示誤信親人慘況，讓自己的退休生活夢碎。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕努力20年終於還清房貸，本以為老後生活從此無憂，沒想到惡夢卻在一夕之間降臨。日本一名52歲上班族與妻子省吃儉用多年，提前還清了5500萬日圓（約新台幣1118萬元）的房貸，當晚夫妻倆還開心舉杯慶祝。然而，數月後妻子卻突然拿出一封「法院公文」，赫然寫著他成為某公司1000萬日圓（約新台幣203萬元）借款的「連帶保證人」，瞬間將他們的安穩生活擊得粉碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，52歲的鈴木誠（化名）在東京一家企業工作，大約20年前，他開始背負了5500萬日圓的房貸，每月需還13萬5千日圓（約新台幣2.7萬元），對當時的薪水來說幾乎是沉重負擔。

他省吃儉用，帶著便當上班，不參加同事聚會，每天直接回家。妻子則一邊打工，一邊精打細算記帳。雖然如此，孩子的教育費和家庭旅行依舊沒有縮水，這樣的日子一過就是20年，兩人終於還清了所有房貸，當看到銀行寄來的「完清證明書」時，他們忍不住歡呼，餐桌上難得出現價格較高的啤酒，兩人舉杯慶祝，感慨萬千。

然而，還清房貸後的某一天，回到家的鈴木卻被妻子遞來一封法院公文，裡頭竟是「支付命令」，指出他成為某家公司高達1000萬日圓借款的「連帶保證人」。他和妻子都一頭霧水，完全沒有印象。調查後發現，那家公司竟是弟弟經營的。

直到這時，鈴木才想起，五年前弟弟曾以「創業需要手續資料」為由，向他借走過印鑑證明與印章，沒想到竟被用來簽下鉅額債務，得知真相的那一刻，他痛苦萬分「沒想到弟弟會背叛我……」。

原以為苦盡甘來的退休生活，卻因最信任的家人而毀於一旦。鈴木夫婦如今只能苦吞惡果，背負起沉重的債務，感嘆一枚印章竟讓他們的未來徹底崩塌。

專家指出，若當事人確實未參與該行為，原則上不用負責。但若曾同意成為保證人，則必須承擔責任。不過，即使是未經他人同意使用印章，由於涉及實體印章與印鑑證明，往往會被推定為本人真意，責任很難推脫。即便證明遭偽造，也可能因「印章管理疏失」而被追究責任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財