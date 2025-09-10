晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

臻鼎前進國際半導體展 揭示PCB跨半導體新格局

2025/09/10 13:11

臻鼎董事長沈慶芳率領公司跨足半導體領域，展現公司全新格局。（公司提供）臻鼎董事長沈慶芳率領公司跨足半導體領域，展現公司全新格局。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）參加SEMICON Taiwan 2025，以「PCB跨足半導體」之姿，展現最新戰略布局。臻鼎表示，此次參展不僅是研發成果的具體展現，更是產業地位的宣告，象徵公司由PCB領導者，進一步成為半導體產業鏈的重要推手，為AI應用發展注入源源不絕的能量。

臻鼎董事長沈慶芳表示，全球正處於數據爆炸、算力飆升的關鍵時刻。根據全球計算聯盟最新的《異構算力協同白皮書》，2021年全球算力規模為615E FLOPS，2030 年將增長至56Z FLOPS，年複合成長率高達65.1%，顯現算力已成為驅動產業發展的核心引擎。沈慶芳強調，AI是推動PCB產業成長的重要動能，隨著半導體製程持續演進，PCB承擔起支撐高效能應用的關鍵任務，如此次參展SEMICON的技術，有28層的高階載板、138 x138mm的超大載板、專為AI伺服器打造的HLC+HDI等，都是為了回應市場對高速傳輸與高效能運算的迫切需求。

隨著晶片複雜度提升及 3D 封裝普及，PCB 已不再只是電路載體，而是決定算力能否完全釋放的重要環節。尤其許多 AI 應用對 PCB 有高頻、高速、高密度、高可靠性及低能耗的嚴苛要求，單一製程已難以滿足需求，如何將高階IC載板、高階HDI/MSAP類載板、HLC厚大板等不同製程整合，將成為實現效能突破的關鍵。臻鼎將以「One ZDT」為核心，全面佈局AI時代的「雲、管、端」應用，提供客戶最完整的解決方案，並以AI PCB全產品線垂直整合佈局的優勢，在AI時代持續拉開與同業的領先差距。

除了前瞻技術布局，臻鼎也積極推動AI智慧製造與綠色數位轉型，透過與工業物聯網領導廠商研華（2395）的合作，臻鼎在數位轉型上已取得多面向成果，目前已導入研華能源管理平臺，研華亦分享智慧園區及碳管理平臺的解決方案及建置經驗。這些成果不僅僅是節能減碳的提升，更體現臻鼎在永續ESG方面的承諾。

研華董事長劉克振表示，臻鼎作為 PCB 產業的領導者，也是研華長期的重要合作夥伴。很榮幸能攜手臻鼎推動PCB製造的數位化、智慧化、以及綠色轉型，從早期的數據可視化與能源管理合作開始，逐步拓展到更全面的智慧工廠應用。未來研華將持續分享在林口及昆山工廠導入AI技術的相關經驗，尋求與臻鼎在產線Edge AI 與 AI Agent 的合作。我相信雙方的深度合作不僅能樹立智慧與綠色製造的新典範，也將為整個產業帶來長遠價值。」

展望未來，臻鼎表示，將持續以「One ZDT」為核心，整合全球資源與研發能量，拓展在PCB 與半導體雙領域的布局。臻鼎表示，PCB跨入半導體除了象徵公司自身的重要里程碑，同時也是推動整個PCB產業升級的關鍵契機，作為全球PCB領導者，同時也是跨足半導體的先行者，臻鼎將持續以領航者姿態，引領電子產業迎向新時代。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財