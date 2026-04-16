LTN經濟通》被伊朗故意幹拐子？這產油國不忍了

阿拉伯聯合大公國成為伊朗首要打擊目標之一，杜拜多個設施遭到打擊，圖為3月16日杜拜國際機場遭到攻擊後，一架阿聯酋航空班機準備在附近降落。（法新社）

伊朗對阿聯至少發射500多顆彈道飛道

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗在今年2月28日遭受美國和以色列的聯軍攻擊後，向駐有美軍或美軍基地的波斯灣多國展開報復，距離伊朗較近的阿拉伯聯合大公國，成為首要目標之一，該國最大城市杜拜多個設施遭到打擊，包括機場、飯店與港口等，並造成多人死傷，嚴重動搖杜拜「在動盪區域中最可靠的商業中心之一」的形象，更被迫阿聯在這場戰爭中選邊站。外媒爆料指出，在伊朗發動攻擊後，阿聯的立場發生了轉變，正準備協助美國及其他盟國以武力重新開放荷姆茲海峽。

在白天的時候，或許不會察覺杜拜正處於戰爭之中。街頭依舊可見霓虹色超跑疾馳而過，建築工人忙著趕工打造造型前衛的高樓大廈，衣著光鮮的人們在沙漠陽光下的餐廳露台悠閒用餐；然而入夜後，氣氛截然不同，4月6日凌晨1點30分至6點之間，杜拜民眾的手機3度被緊急警報驚醒，訊息要求「立即前往最近的安全建築避難」，因為當局偵測到飛彈與無人機正穿越波斯灣，朝城市方向飛來。

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光是那個晚上，阿聯防空系統就攔截了12枚彈道飛彈、2枚巡弋飛彈與19架無人機。自2月28日開戰以來，阿聯軍方已擊落至少519枚彈道飛彈與2210架無人機。至今已有13人喪生，其中除2人外皆為外籍移工，杜拜多建築受損。

截至4月6日，伊朗戰爭進入第5週，阿聯仍是遭伊朗攻擊最頻繁的阿拉伯國家。目前阿聯陷入兩難：選擇不參戰，投入大量軍事資源進行防禦，卻拒絕直接反擊。但這樣的立場能維持多久，仍充滿不確定性。

面對伊朗的威脅，阿聯目前選擇不參戰，投入大量軍事資源進行防禦，但這樣的立場能維持多久，仍充滿不確定性。圖為阿聯軍用直升機飛越杜拜的帆船飯店。（法新社）

伊朗對阿聯的攻擊比以色列還多

但阿聯政府近期發出信號，表態如果重新開放荷姆茲海峽的軍事行動，由美國或其盟友所領導的話，阿聯願意參與。在《華爾街日報》3月30日報導中，阿聯官員指出，阿聯正積極推動聯合國安理會通過一項授權此類行動的決議。阿聯外交官也敦促美國及歐、亞的軍事強權組建聯軍，以武力開通荷姆茲海峽。

一名阿聯官員表示，阿聯正在積極研究如何在保護荷姆茲海峽的行動中扮演軍事角色，包括排雷及提供其他支援服務。官員補充，阿聯也建議美國占領包括阿布穆沙島（Abu Musa）在內的戰略水域島嶼，該島已被伊朗控制近半世紀，但阿聯宣稱其主權。

截至《華爾街日報》該篇報導發出為止，伊朗對阿聯的飛彈與無人機攻擊已達約2500次，超過針對其他任何國家的攻擊，甚至比對以色列的攻擊還要多。儘管如此，阿聯與波斯灣地區其他國家長期避免自我定位為交戰國。

但阿聯官員表示，阿聯對伊朗的態度已改變。過去視伊朗為「難以應對但具邏輯的鄰國」，如今的攻擊顯示伊朗試圖以打擊杜拜酒店及機場製造恐慌。

伊朗的一系列攻擊已削弱阿聯空運與觀光業，影響房地產市場，並引發裁員潮，也動搖了阿聯「和平綠洲」的國際形象。阿聯部分以金融措施反制，包括禁止伊朗公民入境或過境，以及關閉伊朗醫院和伊朗俱樂部。

阿聯正在積極研究如何在保護荷姆茲海峽的行動中扮演軍事角色，包括排雷及提供其他支援服務。圖為一艘阿聯海軍艦艇在荷姆茲海峽與一艘貨船並排航行。（法新社）

阿聯「和平綠洲」的國際形象毀於一旦

儘管在巴基斯坦調解下，美國、伊朗於美東時間4月7日晚間達成停火2週共識，區域局勢暫時降溫，不過阿聯總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）認為，僅靠停火不足以解決問題，波斯灣地區的安全需要一個長期且穩固的解決方案，而美國將在此架構中扮演核心角色。他指出，對現行伊朗政權「毫無信任」，同時也觀察到「以色列在波斯灣影響力提升」。

雖然阿聯尚未準備以海軍力量行動，不過加爾加什表示，阿聯會加入任何由美國領導或國際組織發起的行動，以保障荷姆茲海峽的航行安全。他強調：「我們不希望看到局勢進一步升級，但也不希望停火卻未解決那些可能讓區域變得更危險的核心問題。」、「我們希望看到衝突結束，但結束衝突不應該同時帶來持續的不穩定。」

對於伊朗領導層，加爾加什話說得很重，他把伊朗的國家與政權區分，強調：「我們不希望與伊朗結怨，但對這個政權毫無信任。」、「該政權是在為政權而戰，不是為國家而戰。任何正常政權都不會接受它們為了證明自己抗爭成功而造成的破壞。」

針對目前的軍事與外交衝突，加爾加什指出，未來的任何解決方案都必須納入伊朗周邊國家，這些國家在過去一個月遭受大量伊朗飛彈與無人機攻擊，其中阿聯承受最多。

加爾加什強調：「如果伊朗也希望簽署不交戰條約（Non-belligerence agreement），該協議必須涵蓋所有國家，不只是美國、以色列對伊朗行動，也包括伊朗對鄰國的敵對行為。如果伊朗談及賠償問題時，也應涵蓋這一部分。」

阿聯總統外交顧問加爾加什。（法新社）

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