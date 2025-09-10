晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

iPhone 17定價惹議 鄉民轟蘋果「把台灣當盤子？」

2025/09/10 12:07

一名網友查找台灣蘋果官網iPhone Pro Max的價格傻眼，直言「只有我覺得蘋果把台灣當盤子敲嗎？」。（歐新社）一名網友查找台灣蘋果官網iPhone Pro Max的價格傻眼，直言「只有我覺得蘋果把台灣當盤子敲嗎？」。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，推出新一代手機iPhone 17系列。不過，一名網友查找台灣蘋果官網iPhone Pro Max的價格傻眼，直言「只有我覺得蘋果把台灣當盤子敲嗎？」

這名網友於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，原PO查了一下亞洲幾個重要國家，iPhone 17 Pro Max、256G的售價，「美國35970元、香港39436元、日本40713元、中國42995元、韓國43260元、台灣44900元」。

這名網友說，「撇開中國，台灣人均收入應該沒有比其餘那幾個國家高吧，台幣又升值結果賣的是最貴的，還有Air Pods Pro3跟往年一樣，其它有蘋果直營店的國家幾乎都是9月19日當天發售，就唯獨台灣沒有」，接著怒罵「我真心覺得美國蘋果把台灣當作盤子在敲」。

PO文曝光後許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「其實不只蘋果，其他東西也是」、「台灣不缺盤子」、「這每年固定環節習慣就好」、「在蘋果生態系一直都是次等公民，不意外」，但有網友指出「你有把美國稅金加進去嗎？剛出社會？」、「你知道美國有州稅這東西嗎」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財