iPhone 17定價惹議 鄉民轟蘋果「把台灣當盤子？」

一名網友查找台灣蘋果官網iPhone Pro Max的價格傻眼，直言「只有我覺得蘋果把台灣當盤子敲嗎？」。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）台灣時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，推出新一代手機iPhone 17系列。不過，一名網友查找台灣蘋果官網iPhone Pro Max的價格傻眼，直言「只有我覺得蘋果把台灣當盤子敲嗎？」

這名網友於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，原PO查了一下亞洲幾個重要國家，iPhone 17 Pro Max、256G的售價，「美國35970元、香港39436元、日本40713元、中國42995元、韓國43260元、台灣44900元」。

請繼續往下閱讀...

這名網友說，「撇開中國，台灣人均收入應該沒有比其餘那幾個國家高吧，台幣又升值結果賣的是最貴的，還有Air Pods Pro3跟往年一樣，其它有蘋果直營店的國家幾乎都是9月19日當天發售，就唯獨台灣沒有」，接著怒罵「我真心覺得美國蘋果把台灣當作盤子在敲」。

PO文曝光後許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「其實不只蘋果，其他東西也是」、「台灣不缺盤子」、「這每年固定環節習慣就好」、「在蘋果生態系一直都是次等公民，不意外」，但有網友指出「你有把美國稅金加進去嗎？剛出社會？」、「你知道美國有州稅這東西嗎」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法