法公債殖利率 首次超越昔歐豬國家

法國借貸成本指標首次超越義大利，這對歐元區金融穩定是1警訊。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐元區債市傳來震撼信號，法國10年期國債殖利率本週首次超越義大利，這在過去數十年堪稱「不可思議」。市場擔憂，法國債市在過去一年已是歐元區表現最差，殖利率不僅高於義大利，甚至一度超越希臘與葡萄牙等昔日「歐豬國家」水準。

數據顯示，法國10年期國債殖利率本週首次超越義大利，這一歷史性變化發生在9月9日，當時法國10年期公債殖利率一度攀升至約3.48%，義大利同期殖利率約3.47%，但在部分歐洲媒體報導則是3.46%或3.50%。目前法國公債10年期價格為3.47%，義大利公債10年期價格為3.51，

據報導，法國借貸成本指標首次超越義大利，這標誌著投資者不再給予法國與德國同等的「安全資產」待遇，這對歐元區金融穩定是一個警訊。這場導火線是來自於法國的政治動盪，現今投資人對法國風險重新定價，也象徵法國正面臨「新歐豬」的質疑。

長期以來，法國是歐元區第二大經濟體，其公債被市場長期視為「準核心資產」，而義大利被視為歐元區「高風險」代表，殖利率常因龐大赤字與政治不穩而位居高位，但如今卻換成法國成為投資者憂慮的焦點。

但法國總理貝魯在失去國會信任票後預期辭職，將使得馬克宏總統不得不在短時間內任命新繼任者，這已是不到2年內的第五任總理。在法國政治分裂加上龐大的財政赤字等因素下，投資人對法國政府能否穩定通過預算深感憂慮。

相較之下，義大利在梅洛尼政府下展現出相對穩定。市場觀察到，雖然義大利仍背負沉重債務，但政策環境與政治局面比法國更可預測，使義大利債券的吸引力反而提升。這與2012年歐債危機高峰時義大利殖利率比法國高出4個百分點的情境，形成強烈反差。

勞埃茲銀行市場洞察主管希爾（Sam Hill）表示，市場對法國政治和財政困境快速解決的預期可能仍將受到限制，法國債券將繼續對市場對預算赤字和債務堆積的廣泛擔憂保持敏感。

目前法國三大評等機構的評等分別為，標普AA-級、穆迪Aa3級及惠譽AA-級，而義大利分別為BBB+級、Baa3級及BBB級。投資人專注於焦點正轉向惠譽對法國信用狀況的定期更新，這將是未來幾個月一系列評估中的焦點。

分析師指出，法義兩國的債券殖利率交叉，部分受到「期限錯配」的影響。這意味著，新發行的法國基準債券到期時間略晚於義大利，增加了久期風險，但即便扣除技術性因素，市場對法國財政惡化的擔憂仍是核心驅動。

專家指出，這件事背後意義，這一轉變不僅是殖利率的交叉，更是歐元區債市格局的深層重塑。若法國政治僵局持續，赤字問題未能解決，殖利率差可能會擴大，法國恐在投資者眼中失去「核心國家」的信任溢價。

