家庭幫傭放寬幫了誰? 勞團批背離公共托育、助長剝削

2025/09/09 16:53

台灣勞工陣線痛批放寬家庭幫傭政策，是背離公共托育、恐助長剝削。（勞陣提供）台灣勞工陣線痛批放寬家庭幫傭政策，是背離公共托育、恐助長剝削。（勞陣提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對賴清德總統近日接受自由時報專訪時，提出鬆綁至「一個小孩」即可申請外籍家庭幫傭，藉此釋放婦女勞動力，台灣勞工陣線今（9）日質疑，此舉不僅與現行推動的公共托育政策背道而馳，更可能助長對移工的剝削，最終受惠的僅是高收入階層，而非廣大勞工家庭。

根據現行《就業服務法》規定，申請家庭幫傭的資格相當嚴格，需家中有3名以上6歲以下子女，或累計點數達16點等條件，導致全台外籍家庭幫傭人數長期僅維持在約2000人。勞陣指出，家庭幫傭並未納入《勞動基準法》保障，薪資2萬元起、遠低於最低工資，且休息日可輕易的以「每日667元」的加班費取代，即使整月無休，月薪也難達3萬元；對雇主而言，需負擔就業安定費及住宿成本，對於一般家庭而更是沉重的負擔。

因此，勞陣認為，放寬家庭幫傭申請資格的實際獲益者，將是高社經地位的家庭，而非解決普及性的托育問題。要提升女性勞動參與率的正確方向，應是持續投資公共托育服務。勞陣以數據指出，台灣女性勞參率長期偏低，近年因政府擴大公共及準公共化幼兒園、增加托育補助等措施，才逐步回升至51.82%，此類「社會投資」政策不僅能讓女性從傳統家務中解放，更能創造大量本國就業機會；反之，若將托育責任推回個別家庭，無疑是政策倒退。

勞陣也對家事移工的勞動處境表達擔憂，認為在現行移工制度下，許多移工來台前需背負高額仲介費，來台後可能面臨證件被扣、行動受限等困境。特別是「住在家中」的幫傭，工時與休息界線模糊，勞動條件全憑雇主良心，監察院過去的調查也證實，家事移工是面臨強迫勞動的高度風險族群。

勞陣強調，貿然放寬家庭幫傭聘僱，將使托育服務退回「家庭化」與「市場化」的舊路，衝擊國內照顧服務員的就業市場，並削弱「0-6歲國家一起養」的政策目標。呼籲政府應懸崖勒馬，持續擴充優質、平價的公共托育服務，才是真正減輕家庭負擔、促進性別平等的治本之道。

