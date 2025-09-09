綠能環保股新兵掛牌 惠民實業50億元在手合約、10月掛牌上櫃

惠民實業50在手合約、10月掛牌上櫃。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股新兵掛牌!惠民實業（6971）2023年7月登錄興櫃，預計10月初掛牌上櫃；董事長吳萬益表示，目前代操作勞務合約在手訂單約37億元，機電工程部分在手合約約12億元，總計在手合約近50億元，預估近兩年陸續進帳。

惠民實業主要業務為水資源及廢棄物處理，水資源包含公共污水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，也包含近期頗受社會關注的水利工程，如抽水站、滯洪池等，惠民實業提供操作維護以及興建、更新及修繕工程（簡稱工程承攬）等服務。

惠民實業持股100%的子公司萬美崙主要是運營大社石化工業區污水處理廠的ROT標案；廢棄物處理則由惠民實業持股100%的子公司萬嘉提供生活污水或工業廢水處理所產生的無機及有機污泥處理的服務；此外惠民實業也有轉投資持股51%惠連薄膜，主要從事淨水設備中最為廣泛使用的逆滲透膜的清洗服務。

吳萬益指出，過去惠民實業以政府標案為主，未來透過本業、子公司及轉投資的整合，惠民實業具備完整水資源相關的解決能力，而客戶群不僅是政府，子公司則能進一步跨入高科技產業，有助於未來營運持續成長。

