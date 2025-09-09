晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大阪「DUSKIN博物館」手作甜甜圈好療癒 預約秒殺

2025/09/09 14:55

在台灣以Mister Donut甜甜圈聞名的日本DUSKIN集團，2015年在大阪開設「DUSKIN博物館」，1樓規劃了甜甜圈品牌「Mister Donut博物館」，並提供消費者手做甜甜圈體驗，體驗活動一開放預約皆馬上秒殺。（記者楊雅民攝）在台灣以Mister Donut甜甜圈聞名的日本DUSKIN集團，2015年在大阪開設「DUSKIN博物館」，1樓規劃了甜甜圈品牌「Mister Donut博物館」，並提供消費者手做甜甜圈體驗，體驗活動一開放預約皆馬上秒殺。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕在台灣以Mister Donut甜甜圈聞名的日本DUSKIN集團，2015年在大阪開設「DUSKIN博物館」，1樓規劃了甜甜圈品牌「Mister Donut博物館」，並提供消費者手做甜甜圈體驗，體驗活動一開放預約皆馬上秒殺。

參加手作甜甜圈的消費者會兩人一組進行編號，穿上圍裙、戴上手套消毒，服務人員會端上已發酵好的麵糰，示範甜甜圈如何裁切成型。

裁切好的甜甜圈，再依各組編號下鍋油炸，「自己做的甜甜圈自己吃」，油炸好的甜甜圈，再端上消費者桌上，消費者形容，整個手作過程很療癒。

手作甜甜圈也會讓消費者體驗如何裹上巧克力醬、灑椰子粉等，消費者形容，整個手作過程很療癒。（記者楊雅民攝）手作甜甜圈也會讓消費者體驗如何裹上巧克力醬、灑椰子粉等，消費者形容，整個手作過程很療癒。（記者楊雅民攝）

日本DUSKIN集團表示，「DUSKIN博物館」2015年開幕，1樓為「Mister Donut 博物館」、2樓為「清潔館」，每年吸引約10萬人次的參觀人潮，其中手作甜甜圈體驗截至8月底，已有20萬3319人參加過體驗。

日本DUSKIN集團食品事業的年營收約667.47億日圓，其中約92%來自Mister Donut業務，Mister Donut在日本有超過上千家門市，甜甜圈的製造由門市製作，每天新鮮炸製的甜甜圈提供給消費者，其餘則來自豬排、義大利餐廳等其他食品業務。

DUSKIN並根據日本消費者的口味調整了配方，開發了低吸收性炸油、專用混合粉以及裹糖和巧克力等材料，儘管外資甜甜圈品牌（如Dunkin'、Krispy Kreme等）紛紛進入日本市場，卻未能跟隨DUSKIN商業模式，最終撤退或縮小規模。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財