大阪「DUSKIN博物館」手作甜甜圈好療癒 預約秒殺

在台灣以Mister Donut甜甜圈聞名的日本DUSKIN集團，2015年在大阪開設「DUSKIN博物館」，1樓規劃了甜甜圈品牌「Mister Donut博物館」，並提供消費者手做甜甜圈體驗，體驗活動一開放預約皆馬上秒殺。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕在台灣以Mister Donut甜甜圈聞名的日本DUSKIN集團，2015年在大阪開設「DUSKIN博物館」，1樓規劃了甜甜圈品牌「Mister Donut博物館」，並提供消費者手做甜甜圈體驗，體驗活動一開放預約皆馬上秒殺。

參加手作甜甜圈的消費者會兩人一組進行編號，穿上圍裙、戴上手套消毒，服務人員會端上已發酵好的麵糰，示範甜甜圈如何裁切成型。

裁切好的甜甜圈，再依各組編號下鍋油炸，「自己做的甜甜圈自己吃」，油炸好的甜甜圈，再端上消費者桌上，消費者形容，整個手作過程很療癒。

手作甜甜圈也會讓消費者體驗如何裹上巧克力醬、灑椰子粉等，消費者形容，整個手作過程很療癒。（記者楊雅民攝）

日本DUSKIN集團表示，「DUSKIN博物館」2015年開幕，1樓為「Mister Donut 博物館」、2樓為「清潔館」，每年吸引約10萬人次的參觀人潮，其中手作甜甜圈體驗截至8月底，已有20萬3319人參加過體驗。

日本DUSKIN集團食品事業的年營收約667.47億日圓，其中約92%來自Mister Donut業務，Mister Donut在日本有超過上千家門市，甜甜圈的製造由門市製作，每天新鮮炸製的甜甜圈提供給消費者，其餘則來自豬排、義大利餐廳等其他食品業務。

DUSKIN並根據日本消費者的口味調整了配方，開發了低吸收性炸油、專用混合粉以及裹糖和巧克力等材料，儘管外資甜甜圈品牌（如Dunkin'、Krispy Kreme等）紛紛進入日本市場，卻未能跟隨DUSKIN商業模式，最終撤退或縮小規模。

