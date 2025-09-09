晴時多雲

台灣超商有多神？《華郵》驚呆什麼都有 外國人到訪也不敢置信

2025/09/09 15:01

台灣超商隨處可見。（路透資料照）台灣超商隨處可見。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕凌晨3點要寄國際包裹、乾洗衣服或下載政府稅務證明？想買火車票或電影票，然後來一碗加熱就能吃的麵？順便來杯冰生啤酒？在台灣，便利商店可以滿足各種需求，《華盛頓郵報》驚訝台灣將美式便利商店全面升級，成為民眾生命線，甚至是家的延伸。

《華盛頓郵報》報導，原本始於美國的便利商店，如今已在亞洲各地蓬勃發展，在人口稠密的城市中，這些不起眼的便利商店被重新塑造成日常生活不可或缺的一部分。

在台灣，便利商店是日常生活中不可或缺的一部分。「我以前在星巴克念書，但那裡很多人在聊天」，17歲黃姓高中生說。在台大附近一家大型7-Eleven裡，不僅有咖啡廳、烘焙坊、自拍機，還有印表機、提款機和圖書區，成為這名高中生等媽媽下班前最合適的自修場所。

除了7-Eleven，全家便利商店、萊爾富和OK便利商店等連鎖店幾乎遍布台灣每個街角，形成密集的便利生態系統，很少有其他地方能與之匹敵。在擁有2300萬人口、僅比馬里蘭州略大的台灣，便利商店數量就超過1.4萬家。

社會學家張立祥曾寫過關於台灣便利店的書，他指出，隨著台灣經濟成長，便利店的數量激增，台灣被稱為「過勞島」，工時位居世界前列，而休閒時間卻很少。

「在這樣的背景下，便利商店變得更加重要，在人們缺乏時間的情況下滿足他們的需求。」報導指出，對許多台灣人來說，便利商店幾乎是家的延伸。孩子放學後會去便利商店做作業，等父母下班；獨立生活的年輕專業人士依靠便利商店解決三餐與辦事；退休人士聚在那裡喝咖啡聊天。

報導還指出，即便在颱風肆虐、其他商店關門的時候，便利商店依然營業。研究台灣7-Eleven的西華盛頓大學商學院教授陳時奮（音譯，Shih-Fen Chen）表示：「對台灣人來說，它（超商）已經融入他們的日常生活中，貫穿他們的整個生命。」

台灣的便利商店熱潮始於1980年，到了2024年，全台便利商店銷售額超過130億美元（約新台幣3951億元），其中7-Eleven占了一半以上。

7-Eleven於1927年在德州起家，最初只是販賣冰塊的小店，因每天早上7時至晚上11時營業、且一週7天不打烊得名。1960年代部分據點轉為24小時營業。

台灣首家7-Eleven開在台北，由本地業者經營，正式開啟了24小時便利商店時代。初期因購地開店成本過高，虧損連連。

1990年代，隨著這家台灣業者專注於在地化，情況開始好轉。雖然美國總部有所顧慮，但7-Eleven仍開始販售在地新鮮食品，像是美國總公司曾擔心茶葉蛋味道太重，但很快就成為暢銷商品之一。

隨後，便利商店數量突破千家，甚至擴展到外島。1997年，台灣經營商在股市掛牌，並於2000年與美國7-Eleven簽下永久加盟合約。

2006年，iBon推出，讓7-Eleven再度躍升。原本分散在銀行、郵局和政府櫃台的事務，都能在街角便利商店完成。

顧客可以透過iBon訂旅行、繳水電費、繳罰單、買電影票，還能列印、掃描文件。甚至能下載土地謄本、退休金資料，或進行身分驗證，還可以叫計程車、找工作。

不只7-Eleven，其他便利商店也開創了各自的特色。全家推出行動便利商店，OK便利商店則引進無現金販賣機，把全台數百處據點變成迷你商店。

部分台灣的7-Eleven更與流行文化結合，打造成觀光打卡景點，例如開設Hello Kitty主題店、「貓貓蟲咖波」為主題、七龍珠主題門市等，這些特色讓不少外國遊客驚艷，認為台灣的7-Eleven大勝他國。

報導還引用YouTuber莫彩曦和丈夫對美國和台灣7-Eleven的對比影片，莫彩曦在影片中提到：「我在美國長大，把7-Eleven看作加油站。我去那裡只是出於需要，而不是因為喜歡。」她說：「台灣7-Eleven完全改變我們對便利商店的看法。它們真的處於一個完全不同的境界。」

