出席台灣人工智慧年會開幕 蕭美琴︰期許AI帶領百工百業均衡發展

2025/09/09 13:03

副總統蕭美琴9日出席台灣人工智慧年會開幕，她期許AI帶領百工百業均衡發展（中央社）副總統蕭美琴9日出席台灣人工智慧年會開幕，她期許AI帶領百工百業均衡發展（中央社）

〔記者高嘉和／台北報導〕蕭美琴副總統9日上午出席「2025台灣人工智慧年會開幕式」時強調，AI是台灣未來的經濟動能，台灣發展AI追求「均衡」，期許百工百業都能得到AI幫助，讓AI持續帶領台灣前進，為世界帶來更多進步與改變。

副總統致詞時，首先感謝人工智慧學校多年來在教育、人才培育上的努力，讓台灣的AI生態系能夠向下扎根並壯大。去年年會主題是「百工百業用AI」，今年則是「台灣AI競爭力」，呼應產業的未來方向，更象徵台灣在國際舞台及世界產業中追求更高定位的決心。

副總統說，每次出席AI相關活動都感到格外振奮，AI是台灣未來的經濟動能，相信正以光的速度照亮生活每個角落，也推動全新的文明浪潮。台灣是全球半導體中心，但真正的能量其實來自人才與韌性。工程師能在各種突發狀況下快速排解危機，研究人員能在有限資源下創造世界級成果，這份靈活、堅持與責任感，正是AI時代最需要的動能。

副總統表示，在新一波的AI發展中，「Embodied Intelligence」更是無所不在。AI不再只是螢幕上的智慧，而是透過智慧載具、機器手臂等，走入真實世界，成為產業轉型的推手。它不只是「思考」，未來更會「行動」，在製造、醫療照護與日常服務中，展現實實在在的價值。

副總統提到，AI能解決問題，也會帶來新風險。勞動市場轉型、個資隱私、假訊息擴散、演算法偏差等，都是必須正視的挑戰。如果掉以輕心，科技可能變成失控的野馬。台灣作為民主社會，必須讓AI帶來信任與自由，而不是削弱公平與穩定。

副總統指出，AI不只是工具，還要有溫度、有倫理、有信任。要能幫助醫生救命、協助老師教學、讓農民提高收成及面對環境變遷帶來的新挑戰，同時讓更多人過得更有尊嚴、更有人性。因此，臺灣追求的不是單純發展AI的速度，而是「均衡」。不能只有科技大廠受益，還要讓中小微型企業、傳統產業、農業、醫療、服務等各行各業，都能共享這股AI的力量。AI要均衡人才，要讓基層勞工、年輕世代、銀髮族都有機會學AI、用AI，得到AI的幫助。相信這也是人工智慧學校持續給予社會的重大貢獻。

最後，副總統認為，AI最重要的事是「均衡台灣」。同時提到，我們連結世界，也守護在地；追求進步，更堅持價值。要讓AI走入臺灣每一個角落，讓科技成為縮小城鄉差距、提升生活品質的力量。並期待透過台灣人工智慧年會跨域交流，讓百工百業在和AI相遇時激盪新的火花、創造新的解方。讓AI持續帶領臺灣前進，為世界帶來更多進步與改變。

包括國家安全會議諮詢委員李育杰、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、台灣人工智慧學校基金會副董事長魏啟林、中央研究院副院長周美吟等亦出席是項活動。

