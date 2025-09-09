晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

禁止伊朗外交官逛Costco！川普聯大擬出狠招 原因曝光

2025/09/09 14:32

在聯合國大會期間，伊朗代表團可能面臨潛在的旅行及其它限制措施，像是沒有事先經國務院特別許可，禁止伊朗外交官進入好市多（Costco）。（彭博）在聯合國大會期間，伊朗代表團可能面臨潛在的旅行及其它限制措施，像是沒有事先經國務院特別許可，禁止伊朗外交官進入好市多（Costco）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年聯合國大會即將於週二（9日）在美國紐約開議，根據外媒獲得的美國國務院內部備忘錄，在聯合國大會期間，伊朗代表團可能面臨潛在的旅行及其它限制措施，備忘錄中出現的提案包含：若沒有事先經國務院特別許可，禁止伊朗外交官進入好市多（Costco）、山姆會員店（Sam’s Club）等大型會員制批發賣場購物。

《美聯社》日前報導，根據《美聯社》取得的一份美國國務院內部備忘錄，伊朗、蘇丹、辛巴威和巴西等國的代表團，可能面臨潛在的旅行及其它限制措施，雖然這些潛在限制措施仍在研擬階段，情況可能隨時變動，但相關提案代表川普政府在簽證政策上的又一步收緊，範圍涵蓋已持有赴美合法簽證者，以及申請入境參與聯合國會議的新申請人。

目前伊朗外交官在紐約的行動已受到嚴格限制，但備忘錄中浮現的一項提案是：若沒有事先經國務院特別許可，禁止伊朗外交官進入好市多、山姆會員店等大型會員制批發賣場購物。

報導提到，這類型的批發商店，一直是駐紐約或訪問紐約的伊朗外交官最愛光顧的地點，因為他們能以相對低廉的價格買進伊朗國內無法取得的大量商品，並寄回國內。

目前尚不清楚這項針對伊朗的「購物禁令」是否或何時會生效。不過，備忘錄指出，國務院也正考慮擬定新規，允許其對所有駐美國外國外交官的批發會員資格，設定條件與限制。

美國國務院未立即回應評論請求；伊朗駐聯合國使團也未立即作出回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財