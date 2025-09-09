禁止伊朗外交官逛Costco！川普聯大擬出狠招 原因曝光

在聯合國大會期間，伊朗代表團可能面臨潛在的旅行及其它限制措施，像是沒有事先經國務院特別許可，禁止伊朗外交官進入好市多（Costco）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年聯合國大會即將於週二（9日）在美國紐約開議，根據外媒獲得的美國國務院內部備忘錄，在聯合國大會期間，伊朗代表團可能面臨潛在的旅行及其它限制措施，備忘錄中出現的提案包含：若沒有事先經國務院特別許可，禁止伊朗外交官進入好市多（Costco）、山姆會員店（Sam’s Club）等大型會員制批發賣場購物。

《美聯社》日前報導，根據《美聯社》取得的一份美國國務院內部備忘錄，伊朗、蘇丹、辛巴威和巴西等國的代表團，可能面臨潛在的旅行及其它限制措施，雖然這些潛在限制措施仍在研擬階段，情況可能隨時變動，但相關提案代表川普政府在簽證政策上的又一步收緊，範圍涵蓋已持有赴美合法簽證者，以及申請入境參與聯合國會議的新申請人。

目前伊朗外交官在紐約的行動已受到嚴格限制，但備忘錄中浮現的一項提案是：若沒有事先經國務院特別許可，禁止伊朗外交官進入好市多、山姆會員店等大型會員制批發賣場購物。

報導提到，這類型的批發商店，一直是駐紐約或訪問紐約的伊朗外交官最愛光顧的地點，因為他們能以相對低廉的價格買進伊朗國內無法取得的大量商品，並寄回國內。

目前尚不清楚這項針對伊朗的「購物禁令」是否或何時會生效。不過，備忘錄指出，國務院也正考慮擬定新規，允許其對所有駐美國外國外交官的批發會員資格，設定條件與限制。

美國國務院未立即回應評論請求；伊朗駐聯合國使團也未立即作出回應。

