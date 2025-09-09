羨慕繼承父母的豪宅公寓？ 男子手握近1億日圓房產卻後悔 原因曝光

日本東京1名男性繼承父母位於「市中心高層公寓」後，因成本負擔沉重而感到悔恨。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕聽到有人繼承了市中心的高層公寓，許多人或許會心生羨慕。然而，在現實生活中，繼承房產往往並非「坐享其成」，反倒是成為難以忽視的負擔。據報導，東京1名54歲上班族田村先生，幾年前繼承了父母留下的近1億日圓（約新台幣2066.3萬元）的豪宅公寓，當初向親友們提起繼承這套房產時，總能引來「勝利組」的羨慕眼光，但現實很快浮現，田村先生感受到繼承房產的後悔，直言「這不是我想像中的…」。

日媒指出，「高層公寓=資產」的觀念根深蒂固，但固定資產稅、管理費、修繕基金、以及未來出售的不確定性，讓繼承高層公寓的人，所負擔的程度比想像中更重，但如果沒有財力去維護，這些資產就會變成「負債」和「負擔」。

專家指出，在日本，位於20樓以上的高級公寓被稱為「塔式公寓」，這種居住方式被視為身份與地位的象徵。而田村先生繼承的高樓公寓地處黃金地段，格局為3間臥室（Room）、1間客廳（Living room）、1間餐廳（Dining room） 和1間廚房（Kitchen） ，距地鐵站僅5分鐘，購入價接近1億日圓。

據報導，田村先生繼承這棟屋產後，光是每年固定資產稅就超過30萬日圓（約新台幣近6.2萬元），每月管理費和修繕積立金合計約5萬日圓（約新台幣1.03萬元），一年額外支出高達90萬日圓（約新台幣近18.5萬元）。即使沒有貸款，沉重的維護成本也成為壓力。

更令人不安的是，假設未來田村先生的孩子不住這裡，這棟房產可能會變成負資產。但隨著建築年限增加，大規模修繕費不足的問題逐漸浮現，潛在買家也因此卻步。

此外，高層公寓大樓超過20年後，價格開始趨於穩定，但因「遺產稅評估價值」和「實際售價」之間的差異，讓田村先生想處置這套房產更加複雜，「繼承後無法變現」的風險依舊存在。

根據日本國土交通省報告指出，都市高層住宅正面臨「空屋予備軍」化的隱憂。特別是父母留下的公寓，若子女無居住需求，往往因維護成本高昂而淪為負擔，甚至逐漸成為管理不善或空置物件。

田村先生坦言，隨著年齡增長，管理組合的義務輪值、大型設施更新討論，往往更像一種責任而非「居所」。因此，他不想把這房子留給孩子，希望他們能過得更自由。

田村先生的心境，道出了日本當代價值觀的轉變，當房產不再僅是資產，更可能成為枷鎖。

