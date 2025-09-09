晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

羨慕繼承父母的豪宅公寓？ 男子手握近1億日圓房產卻後悔 原因曝光

2025/09/09 14:43

日本東京1名男性繼承父母位於「市中心高層公寓」後，因成本負擔沉重而感到悔恨。（路透）日本東京1名男性繼承父母位於「市中心高層公寓」後，因成本負擔沉重而感到悔恨。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聽到有人繼承了市中心的高層公寓，許多人或許會心生羨慕。然而，在現實生活中，繼承房產往往並非「坐享其成」，反倒是成為難以忽視的負擔。據報導，東京1名54歲上班族田村先生，幾年前繼承了父母留下的近1億日圓（約新台幣2066.3萬元）的豪宅公寓，當初向親友們提起繼承這套房產時，總能引來「勝利組」的羨慕眼光，但現實很快浮現，田村先生感受到繼承房產的後悔，直言「這不是我想像中的…」。

日媒指出，「高層公寓=資產」的觀念根深蒂固，但固定資產稅、管理費、修繕基金、以及未來出售的不確定性，讓繼承高層公寓的人，所負擔的程度比想像中更重，但如果沒有財力去維護，這些資產就會變成「負債」和「負擔」。

專家指出，在日本，位於20樓以上的高級公寓被稱為「塔式公寓」，這種居住方式被視為身份與地位的象徵。而田村先生繼承的高樓公寓地處黃金地段，格局為3間臥室（Room）、1間客廳（Living room）、1間餐廳（Dining room） 和1間廚房（Kitchen） ，距地鐵站僅5分鐘，購入價接近1億日圓。

據報導，田村先生繼承這棟屋產後，光是每年固定資產稅就超過30萬日圓（約新台幣近6.2萬元），每月管理費和修繕積立金合計約5萬日圓（約新台幣1.03萬元），一年額外支出高達90萬日圓（約新台幣近18.5萬元）。即使沒有貸款，沉重的維護成本也成為壓力。

更令人不安的是，假設未來田村先生的孩子不住這裡，這棟房產可能會變成負資產。但隨著建築年限增加，大規模修繕費不足的問題逐漸浮現，潛在買家也因此卻步。

此外，高層公寓大樓超過20年後，價格開始趨於穩定，但因「遺產稅評估價值」和「實際售價」之間的差異，讓田村先生想處置這套房產更加複雜，「繼承後無法變現」的風險依舊存在。

根據日本國土交通省報告指出，都市高層住宅正面臨「空屋予備軍」化的隱憂。特別是父母留下的公寓，若子女無居住需求，往往因維護成本高昂而淪為負擔，甚至逐漸成為管理不善或空置物件。

田村先生坦言，隨著年齡增長，管理組合的義務輪值、大型設施更新討論，往往更像一種責任而非「居所」。因此，他不想把這房子留給孩子，希望他們能過得更自由。

田村先生的心境，道出了日本當代價值觀的轉變，當房產不再僅是資產，更可能成為枷鎖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財