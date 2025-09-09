晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

「不可退款陷阱」正吞噬旅人荷包！專家親授2招自保

2025/09/09 12:27

在最近幾年去旅遊的人可能會發現，航空公司、飯店與訂房平台正不斷收緊退款規定，有越來越多的商品顯示為「不可退款」。示意圖。（資料照）在最近幾年去旅遊的人可能會發現，航空公司、飯店與訂房平台正不斷收緊退款規定，有越來越多的商品顯示為「不可退款」。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在最近幾年去旅遊的人可能會發現，航空公司、飯店與訂房平台正不斷收緊退款規定，有越來越多的商品顯示為「不可退款」，目前沒有人知道旅遊業中「不可退款」的確切比例，因為旅行公司不會公開這些數據，但根據旅遊保險平台在2025年的理賠案例年增18%，就可看出這情況已相當明顯。對此，專家也分享了2招供消費者自保，首先就是避免選擇不可退款方案，再來則是購買旅遊保險。

《今日美國》（USA Today）報導，美國一名63歲退休護理師安德森（Christina Anderson）透過線上旅行社Priceline合作的旅遊網站，預訂位於冰島雷克雅維克的飯店，卻沒注意到所有房型都是「不可退款」。偏偏她的班機因為天候因素被取消，她無奈表示：「現在我因為一趟沒成行的旅行損失了1000多美元，我再也不會犯這樣的錯誤。」

安德森並非個案，精品旅行社JayWay Travel的行銷總監內維爾（Charlie Neville）表示：「2025年正逐步變成一個『零退款、零例外』的年份。」目前沒有人知道旅遊業中「不可退款」的確切比例，因為旅行公司不會公開這些數據。但從跡象來看，情況已相當明顯。

旅遊保險平台 Squaremouth 報告指出，2025年已支付的理賠案件比 2024 年增加 18%，平均每案總賠償金額暴增 37%，達到 2609 美元。其中超過 40% 的案件涉及像安德森這樣「取消或縮短行程」的情況。

內維爾指出，他觀察到許多精品或家庭經營的飯店，比以往更早訂滿，且要求全額預付，並實施嚴格的取消政策，一些非營利組織的消費者申訴部門也證實，越來越多的旅遊產品確實在旅遊旺季前夕不可退款。

為什麼旅遊越來越「不可退款」？背後事實相當複雜，因為新的 AI 技術讓旅遊公司能即時調整價格與退款條件，偏偏許多人為了省錢而選擇不可退款方案，隨著越多人選擇這類產品，業者也提供越多不可退款方案。

其次，不可退款方案可降低業者的營運風險，並穩定收入來源。最後一點在於，對消費者來說，選擇「不可退款方案」可能只是省一點錢，但對業者而言，卻是穩賺不賠，因為一旦旅客取消，錢全歸業者。

專家也分享消費者自保的方法。最簡單的方法就是「避免選擇不可退款方案」，包含機票、房間或租車都是，因為那些折扣其實並不多，可能大概只能省下10%，但之後承擔的風險卻高很多，另一個解方是「購買旅遊保險」，許多旅遊保險計畫能在一定情況下補償這些不可退款支出，尤其是附帶「任意理由取消」的條款。雖然購買旅遊保險必須多花錢，會增加旅遊費用，但即便如此，旅遊保險仍是解決「不可退款」問題的最佳方式，像是安德森如果有買保險的話，她在冰島的損失很可能就能補回。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財