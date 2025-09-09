「不可退款陷阱」正吞噬旅人荷包！專家親授2招自保

在最近幾年去旅遊的人可能會發現，航空公司、飯店與訂房平台正不斷收緊退款規定，有越來越多的商品顯示為「不可退款」。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在最近幾年去旅遊的人可能會發現，航空公司、飯店與訂房平台正不斷收緊退款規定，有越來越多的商品顯示為「不可退款」，目前沒有人知道旅遊業中「不可退款」的確切比例，因為旅行公司不會公開這些數據，但根據旅遊保險平台在2025年的理賠案例年增18%，就可看出這情況已相當明顯。對此，專家也分享了2招供消費者自保，首先就是避免選擇不可退款方案，再來則是購買旅遊保險。

《今日美國》（USA Today）報導，美國一名63歲退休護理師安德森（Christina Anderson）透過線上旅行社Priceline合作的旅遊網站，預訂位於冰島雷克雅維克的飯店，卻沒注意到所有房型都是「不可退款」。偏偏她的班機因為天候因素被取消，她無奈表示：「現在我因為一趟沒成行的旅行損失了1000多美元，我再也不會犯這樣的錯誤。」

請繼續往下閱讀...

安德森並非個案，精品旅行社JayWay Travel的行銷總監內維爾（Charlie Neville）表示：「2025年正逐步變成一個『零退款、零例外』的年份。」目前沒有人知道旅遊業中「不可退款」的確切比例，因為旅行公司不會公開這些數據。但從跡象來看，情況已相當明顯。

旅遊保險平台 Squaremouth 報告指出，2025年已支付的理賠案件比 2024 年增加 18%，平均每案總賠償金額暴增 37%，達到 2609 美元。其中超過 40% 的案件涉及像安德森這樣「取消或縮短行程」的情況。

內維爾指出，他觀察到許多精品或家庭經營的飯店，比以往更早訂滿，且要求全額預付，並實施嚴格的取消政策，一些非營利組織的消費者申訴部門也證實，越來越多的旅遊產品確實在旅遊旺季前夕不可退款。

為什麼旅遊越來越「不可退款」？背後事實相當複雜，因為新的 AI 技術讓旅遊公司能即時調整價格與退款條件，偏偏許多人為了省錢而選擇不可退款方案，隨著越多人選擇這類產品，業者也提供越多不可退款方案。

其次，不可退款方案可降低業者的營運風險，並穩定收入來源。最後一點在於，對消費者來說，選擇「不可退款方案」可能只是省一點錢，但對業者而言，卻是穩賺不賠，因為一旦旅客取消，錢全歸業者。

專家也分享消費者自保的方法。最簡單的方法就是「避免選擇不可退款方案」，包含機票、房間或租車都是，因為那些折扣其實並不多，可能大概只能省下10%，但之後承擔的風險卻高很多，另一個解方是「購買旅遊保險」，許多旅遊保險計畫能在一定情況下補償這些不可退款支出，尤其是附帶「任意理由取消」的條款。雖然購買旅遊保險必須多花錢，會增加旅遊費用，但即便如此，旅遊保險仍是解決「不可退款」問題的最佳方式，像是安德森如果有買保險的話，她在冰島的損失很可能就能補回。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法