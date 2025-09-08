葡萄王代工業務強勁8月營收俏 植物新藥進入臨床二期試驗

葡萄王8月營收在代工業務加持下，月增17%。（圖:葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕保健食品大廠葡萄王生技（1707）今（8）日公布8月營收，在代工客戶強勁需求帶動下，自結合併營收8.84億元，月增17.1%、年增5.42%。

葡萄王表示，受惠國內外成品代工訂單穩定出貨、國際原料與成品代工需求加速放量，以及藥品代工需求大幅成長三大動能，公司代工業績較去年同期成長85.59%，推升母公司8月營收創下歷史新高，年增30%，累計1-8月營收年增16.44%。

至於葡萄王旗下直銷事業體葡眾8月營收也較去年同期成長2.82%，葡萄王表示，目前已進入產業旺季，葡眾規劃中新品也將伴隨旺季發表，下半年有望為營收再創佳績。而上海葡萄王面對中國內需疲軟影響訂單需求，8月營收年減7.14%。

另外由葡萄王自主研發的植物新藥GKAC，已於台灣時間9月4日獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准進行第二期人體臨床試驗（IND）。葡萄王表示，此進展不僅是集團首度跨足保健食品以外的新藥領域，更有機會搶攻脂肪肝炎治療市場。

