晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

樺漢8月營收月增年減 看好下半年動能穩健

2025/09/08 18:00

樺漢看好集團下半年在手訂單充裕，預估營收與獲利將優於上半年。（樺漢提供）樺漢看好集團下半年在手訂單充裕，預估營收與獲利將優於上半年。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）8月營收108.3億元，月增2.4％、年減17.2%，今年前8個月營收累計為905.6億元、年減3.5%。管理層看好下半年的營運表現優於上半年，訂單動能穩健，將持續透過產品組合優化與新專案佈局，強化各事業體的成長動能，逐步邁向長期成長目標。

樺漢觀察，旗下三大事業體8月營收表現，工控設計事業營收25.3億元，月減4.2%、年增3%；品牌通路事業營收43.7億元，月增4%、年減15.9%；系統整合事業營收39.3億元，月增5.2%、年減27.5%，受美國工程完工及認列時點影響，但手中訂單能見度依舊良好，預期未來可逐步回復至高峰期。

樺漢個體（含全資子公司）8 月營收達13.9億元，年減0.1%。管理層看好集團下半年在手訂單充裕，預估營收與獲利將優於上半年，全年維持穩定成長。受惠於NCR Voyix合作案，相關產品10月起進入大量出貨階段，加上三大業務主軸與全球整合策略推進，將持續推升智慧物聯網（AIoT）領域的營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財