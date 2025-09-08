樺漢8月營收月增年減 看好下半年動能穩健

樺漢看好集團下半年在手訂單充裕，預估營收與獲利將優於上半年。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）8月營收108.3億元，月增2.4％、年減17.2%，今年前8個月營收累計為905.6億元、年減3.5%。管理層看好下半年的營運表現優於上半年，訂單動能穩健，將持續透過產品組合優化與新專案佈局，強化各事業體的成長動能，逐步邁向長期成長目標。

樺漢觀察，旗下三大事業體8月營收表現，工控設計事業營收25.3億元，月減4.2%、年增3%；品牌通路事業營收43.7億元，月增4%、年減15.9%；系統整合事業營收39.3億元，月增5.2%、年減27.5%，受美國工程完工及認列時點影響，但手中訂單能見度依舊良好，預期未來可逐步回復至高峰期。

樺漢個體（含全資子公司）8 月營收達13.9億元，年減0.1%。管理層看好集團下半年在手訂單充裕，預估營收與獲利將優於上半年，全年維持穩定成長。受惠於NCR Voyix合作案，相關產品10月起進入大量出貨階段，加上三大業務主軸與全球整合策略推進，將持續推升智慧物聯網（AIoT）領域的營運動能。

