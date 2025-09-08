換屋族看過來！央行宣布切結書期限得延長至18個月

房市降溫，考量民眾出售原有房屋時間拉長或不易取得房貸等原因，央行調整換屋協處措施出售原有房屋期限，由1年延長為18個月。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日宣布，為兼顧民眾購屋自住需求的資金規劃，原本提供換屋族購買第2屋時可有1年換屋期限協處措施，隨房市降溫，考量民眾出售原有房屋時間拉長或不易取得房貸等原因，央行調整換屋協處措施出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，自9月20日起開始實施。

央行去年宣布第7波打炒房時，將第二屋房貸成數下修至5成，且擴大至全國一體適用，當時針對換屋族，央行提供協處措施，亦即可與銀行簽切結書，在一年之內換屋者不受此限制，實施一年後，央行在理監事會議前宣布修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」問與答「購置住宅貸款」Q17及Q18（附件）。

央行表示，2024年9月20日第七度調整選擇性信用管制措施，為達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求的資金規劃，已提供實質換屋自住者新申辦第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款）之1年換屋期限協處措施。

上述措施實施近1年，多數民眾已能順利換屋，但今年以來隨房市交易降溫，近期民眾反映出售原有房屋時間拉長，或買賣雙方已簽約，買方因貸款須等待銀行排撥，延長交屋期限，致無法於1年內出售原有房屋等情事。

考量實質換屋自住者需求，並落實央行信用管制目的，於是調整換屋協處措施的出售原有房屋期限，由1年延長為18個月，自9月20日之後錄案的貸款案件均可適用。

央行並籲請銀行在借款人符合授信5P原則與實質換屋自住之前提下，協助支應換屋者之資金需求。

民眾若有疑問，也可利用央行提供的15線專線電話反應或徵詢：（02）2393-6161轉分機1331、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370。服務時間：週一至週五（9時至17時）。

