三星中國晶片廠管制有解方 ? 美擬改「年度許可」 業界憂「1事情」

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府正考慮要求三星電子與SK海力士每年重新申請出口許可，以取代即將到期的「驗證後最終用途」（VEU）豁免，才能向其在中國的晶片製造工廠輸送生產設備與零組件。《彭博》指出，這項提案被視為維持韓企在中營運與防範技術外流之間的折衷方案。

此消息一出，南韓業界擔憂，晶片生產設備在一年內可能隨時發生故障，難以精準預測所需零件種類，若遇到臨時需求，華府能否及時核發許可，仍存在變數。

據知情人士透露，美國商務部上週向韓方提出所謂「年度場地許可」（site license）的構想，取代拜登政府時期給予的「驗證後最終用途」（VEU）永久性豁免。這些VEU資格預計將在年底到期，倘若不續期，三星與SK海力士將失去一次性長期通行的權利。

據報導，過去VEU制度允許2家公司在經過安全審查與監管承諾後，持續向其位於中國的大型晶片工廠出口既定數量的設備與材料。但川普政府的新提案，將要求他們每年逐一申報所需的零組件與數量，並獲得華府批准。這增加了行政複雜度，但至少避免企業必須逐批申請，導致營運中斷。

美方強調，不會阻止現有工廠維持運作，但不會批准任何可能用於擴充產能或技術升級的設備。對三星與SK海力士而言，雖帶來額外負擔，仍比逐單申請更具可預測性。若全面撤銷VEU，美方估計每年將新增約1000件許可審批工作。

然而，南韓業界擔憂，晶片生產設備在一年內可能隨時發生故障，難以精準預測所需零件種類，若遇到臨時需求，華府能否及時核發許可，仍存在變數。對此，美方官員回應稱，美國已具備完善的快速審批系統，能在兼顧商業需求與國安利益間取得平衡。

此舉再次凸顯南韓在地緣政治中的兩難，因為美國是其最重要的盟友，中國則是最大貿易夥伴。就在幾天前，南韓總統李在明甫與川普簽署國防與投資協議，美方隨即撤銷VEU豁免，市場受挫，中國也強烈不滿。

同時，近期川普政府還派遣移民官員突襲LG新能源與現代汽車，在美國喬治亞州的電池廠合資項目，衝擊南韓第三與第五大企業，再度引發業界震動。

自2022年起，美國全面限制先進晶片與製造設備出口至中國，以抑制北京在半導體與人工智慧的發展。拜登政府當時對三星、SK海力士與台積電給予豁免，被視為緩和盟友壓力的重要外交成果。如今川普團隊否定這些措施，稱其為「拜登時代的漏洞」，並要求更嚴格的監管。

知情人士透露，川普政府希望更清楚地了解韓國晶片製造商工廠的供應情況，並且只有在華盛頓主動批准的情況下才會發貨。與此同時，行業官員在與美國政府的持續討論中指出，VEU 計劃已經讓華盛頓對其在中國的工廠發生的事情，擁有了很大的發言權，包括有權要求提供有關具體計劃或已完成的裝運的訊息，以及阻止美國認為有風險的出口。

一位韓國貿易官員表示，華盛頓擔心「技術洩漏或設備被轉移到中國公司」。但鑑於三星和SK海力士已在被列入VEU名單時做出實質性的安全保證，真正的問題在於如何讓美國放心。

