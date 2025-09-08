廣達AI伺服器出貨暢旺 8月營收寫同期新高

廣達看好GB300伺服器9月起逐步放量，第四季動能續強。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）8月營收1528.08億元，月減3.5%、年增5.3%，寫下歷年同期新猷，今年前8個月營收累計為1兆3009.43億元、年增55.18%，創下歷年同期新高。管理層指出，第三季已開始陸續進行輝達（NVIDIA）GB300系列產品的出貨作業，第四季的動能會更加強勁，但實際情況仍依據個別客戶專案進度而定。

廣達8月筆電出貨410萬台，月增2.5%、年減4.65%；管理層指出，目前整體展望維持8月12日法說會看法，第三季筆電出貨量預計將有低個位數的季增，AI伺服器客戶從GB200過渡至新一代GB300 ，9月起新品逐步放量，第四季動能續強，AI類別產品全年營收目標占總伺服器比重約70%。

除了加速卡（GPU）類型的AI伺服器之外，廣達已著手聚焦特殊積體電路晶片（ASIC）專案，預計2026年推出；邊緣人工智慧（Edge AI ）伺服器同樣列入布局。公司強調，所有AI伺服器業務均可滿足客戶需求，同時確保供應穩定。

在產能與地緣布局方面，廣達正擴充美國與墨西哥產能，墨西哥工廠將從汽車產品延伸至AI伺服器生產。公司在全球擁有9大生產據點，能靈活因應美國232條款關稅政策變化與客戶策略調整。

