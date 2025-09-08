晴時多雲

英業達AI伺服器出貨強勁 8月營收創同期新高

2025/09/08 14:57

AI伺服器方面，英業達上半年以機櫃產品為主，下半年主板比重較大。（資料照）AI伺服器方面，英業達上半年以機櫃產品為主，下半年主板比重較大。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）受惠於3大產品終端產品拉貨動能穩定，加上AI伺服器出貨維持熱度，8月營收613.04億元，月增12.1%、年增12.7%，創下歷年同期新高，今年前8個月營收4593.35億元、年增17.11%。

英業達8月筆電出貨180萬台，月增5.88%、年增5.88%；管理層認為，由於客戶上半年提前拉貨，第三季出貨量預估季減個位數百分比，不過全年出貨仍有個位數百分比的年增幅度。穿戴裝置產品上半年基期較低，第三季出貨可望季增雙位數百分比，全年合計與去年持平。

AI伺服器方面，英業達上半年以機櫃產品為主，下半年主板比重較大，儘管出貨量逐季提升，但因平均售價較低，此類別營收將略有下降，不過今年AI伺服器做出的貢獻仍然會比去年成長雙位數百分比。德州新廠明年首季啟用，會先行生產GB200伺服器。

