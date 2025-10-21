太子集團陳志在帛琉囂張圈地 威脅美軍基地

美國司法部14日宣布，起訴英國與柬埔寨雙重國籍公民、太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢。（取自Ｘ平台）

14日遭美國司法部起訴的中國太子集團陳志，被爆料係因為大手筆在帛琉投資租地，對美軍在當地設施造成威脅，才會引發英美兩國政府同步制裁。

陳志出生於中國，擁有英、柬國籍，美國司法部國安司主管艾森柏格形容他是「龐大詐騙帝國的幕後首腦」，其投資詐騙規模為歷來最大之一，並涉嫌行賄外國官員，透過網路博奕與加密貨幣挖礦進行洗錢。陳志曾吹噓其「殺豬盤」詐騙園區每日可獲利3000萬美元。

另外根據美國財政部公布對成員個人和實體實施制裁的資訊，其中有3名台灣女子，包含「HUANG, Chieh」，1994年1月5日出生，來自新竹；「SHIH, Ting-yu 」，綽號Vivian，1990年11月8日出生；「WANG, Michelle Reishane」，1994年3月5日出生。這3人都和帛琉公司「Grand Legend International Asset Management」（Grand Legend）有關聯。

太子控股集團透過「Grand Legend」這家公司，和帛琉當地組織犯罪分子Wang Guodan （又名Rose Wang）合作。Rose Wang是一名帛琉的飯店業者，同時也是一名跨國有組織犯罪協助者，她曾協助太子控股集團在帛琉建立商業據點，並負責Grand Legend在地的行政事務，並協助該公司取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年租約，並在該島上開發豪華度假村。

根據「太平洋經濟學」一份報告示警，據中國背景的跨國犯罪集團正以在帛琉投資豪華度假村及土地開發案為名，於帛琉註冊公司，卻在當地從事洗錢、賭博、詐騙等非法活動。

報告舉例，中國商人陳志創立的「太子集團控股」（Prince Group）近期在帛琉投資多項度假村與房地產項目，投資金額超過新台幣300億元。而「太子集團控股」是柬埔寨大型企業集團之一，曾被中國政府及「自由亞洲電台」指控涉及洗錢、線上賭博、網路詐騙等犯罪行為。

此外，報告指出，太子集團在帛琉的投資案多集中於關鍵基礎設施附近，如科羅港（Koror Port）、帛琉國際機場與雷達站，且享有長達99年的土地租期。

路透曾在今年4月披露，中國在帛琉正與美國進行角力，於美軍敏感區域租賃土地，中國、柬埔寨合資的「太子集團」（Prince Group）在Kayangel州和帛琉機場周邊承租用地，「帛琉華僑華人聯合總會」會長田行（Hunter Tien）與中國商人Zhuang Cizhong於帛琉Angaur州分別租得28萬、38萬平方公尺土地，距離美軍設施僅數百公尺，占該州面積約8%。

美國駐帛琉大使Joel Ehrendreich認為此舉具高度針對性，認為中國對美軍行動進行據點偵蒐工作。當時路透曾提到Rose Wang的姓名，指出她曾任帛琉華僑華人協會的副會長。根據該協會2019年的社群媒體內容，Rose Wang曾作為海外華人代表之一，赴北京人民大會堂出席中華人民共和國成立70週年的慶祝活動。

而Grand Legend的董事包括Chen Xiao’er與Yang Jian；而該公司在帛琉的管理團隊成員則包括Yang Yanming，以及3名台灣女子Shih Ting-yu、Michelle Reishane Wang及Huang Chieh。

