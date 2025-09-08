晴時多雲

公司「高薪低報」退休金縮水怎麼辦？ 勞工求償與自保全攻略

2025/09/08 15:32

公司高薪低報，不僅損害勞工的退休生活，也違反法令義務。（示意圖，彭博）公司高薪低報，不僅損害勞工的退休生活，也違反法令義務。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞工阿泰今年60歲，已經有30年的勞保年資。如今阿泰準備退休，並打算選擇領取勞保老年年金（月退），但卻發現公司長期以「高薪低報」方式為他投保，導致投保薪資偏低，恐影響他未來的退休金金額。阿泰想知道，這樣的損失可以向公司求償嗎？他又該怎麼做才能保障自己的權益？

高薪低報是什麼？對勞工會有哪些影響？

所謂「高薪低報」是指雇主幫勞工申報的勞保薪資，低於實際發放的薪資，這不僅違反《勞工保險條例》，也會直接影響勞工未來的退休金、職災保險、育嬰留停津貼等各類給付金額。

差多少？試算給你看

以阿泰為例，假設他實際月薪為5萬元，公司依法應以最高級距4萬5800元申報勞保，但公司卻以4萬2000元為他申報勞保，導致阿泰投保薪資偏低。

根據勞保年金計算公式（B式）：平均投保薪資 × 年資 × 1.55%

若以4萬2000元為基礎計算：
阿泰可領到月退金額為4萬2000元 × 30年 × 1.55% = 1萬9530元

若以4萬5800元為基礎：
阿泰可領到月退金額為4萬5800元 × 30年 × 1.55% = 2萬1279元

2者每月差額1749元，若以退休後平均餘命20年（240個月）計算，阿泰累積損失可能超過40萬元。

阿泰能否求償？

根據民法規定，損害賠償請求必須基於已發生且能證明的損失。阿泰目前尚未請領年金，僅推測未來可能因高薪低報而影響給付金額，屬於潛在損害，尚不符合法律求償條件。

但若阿泰開始正式請領年金，並發現實際領到的金額低於依法應得，且能提出證據證明差額是因雇主長期低報薪資所致，阿泰就可以依法對雇主提起民事損害賠償，要求補償損失的差額。

不過需要特別注意的是，這類請求權的時效為5年，起算點是從損失實際發生當天，也就是阿泰開始請領年金的當下，依現行規定，阿泰需在時效內提出求償，否則可能喪失法律上的救濟權利。

阿泰該怎麼做？3步驟保護自己權益

1.保留所有證據

保留包括薪資單、匯款紀錄、獎金發放紀錄、勞資合約等，用來證明自己的實際薪資高於公司申報的投保薪資。

2.退休前確認保險級距

退休前可向公司查詢過去的投保薪資，必要時請求公司補報。雖然補報過去薪資較困難，但仍可用來作為和公司協商的依據。

除了向公司查詢外，勞工也可以使用自然人憑證登入勞保局e化服務系統，或是透過勞動保障卡或郵政金融卡查詢查詢個人的投保資料。

若勞工不方便使用網路或ATM查詢，也可以選擇親自至勞保局各地辦事處臨櫃申請提供投保明細資料。

3.請領後若發現金額偏低，立即行動

請領年金後若發現金額不合理，勞工在取得足夠的高薪低報證據後，即可依勞保局規定，填具檢舉書提出檢舉，請求雇主依法補提差額。

高薪低報不是小事，勞工退休前務必查清楚

公司高薪低報，不僅損害勞工的退休生活，也違反法令義務。像阿泰這樣有長年資、薪資穩定的勞工，更應留意自己的投保紀錄與退休金帳戶狀況。勞工若發現權益受損，只要掌握證據、了解權利並依法行動，就有機會追回本應屬於自己的退休保障。

