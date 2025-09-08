晴時多雲

獨居老爸口袋滿滿 因1事意外引爆女兒30年前怨恨

2025/09/08 16:05

獨居老爸口袋滿滿，因長照問題，意外引爆女兒30年前怨恨。（示意圖，資料照）獨居老爸口袋滿滿，因長照問題，意外引爆女兒30年前怨恨。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名78歲獨居老人（A先生），一直過著樸實生活，2個女兒也都很照顧他，直到他因關節畸形，需要長照護理時，意外導致女兒30年前埋下600萬日圓（約新台幣126萬元）學費差距衝突引爆，由於A先生即使沒有女兒照顧，他可以通過結合專業，過著不困難生活，不過，最後，他決定將自己的房子在內的大量財產給二女兒，由二女兒來照顧自己，而大女兒也接受此安排，最後得以圓落幕。

日媒報導，A先生退休後，與妻子一起生活，幾年前失去了妻子，從那時起就一直過著樸素的家裡生活。

然而，在70多歲的時候，A先生明顯感覺到了體力的下降，他會想如果將來需要護理會發生什麼。A先生的心裡隱隱有一種期待，希望到時候女兒們會幫助他。

因為A先生有兩個女兒，他們倆都住在離家不到30分鐘車程的地方，有時會他會去看看孫子們。

尤其是我的二女兒性格體貼，每週打工3次左右，即使他要求稍微購物，他們也會很樂意接受，我有這樣的安全感。

直到他因關節畸形，且開始干擾日常生活，需要長期護理時，卻給了他重磅一擊，二女兒認為應該由姐姐負責，因為當年上大學時，她是在當地上公立大學，而姐姐則是在東京上私立大學。

A先生很驚訝，他從來沒有想過，幾十年前的教育費用，現在還會提起來。

確實，A先生夫婦在大女兒的教育上投入了大量資金。大學4年，匯款和學費約850萬日圓（約新台幣178.5萬元），由於經濟負擔比想像的要大，我記得我對二女兒說：“大女兒的大學費用很辛苦”，“為你做同樣的事情有點困難”。

二女兒從來沒有抱怨過，但二女兒大概是看到父母為教育費用而苦惱，無法自由選擇去哪裡上學，於是決定念當地的1所公立大學，4年的大學費用約為250萬日圓（約新台幣52.5萬元），兩人學費差了600萬日圓。

對於妹妹的說詞，姐姐也不以為意，並反駁說，當時是父母說他可以東京念書的，因為，將此這一切強加給我是不合理的。況且他現全職忙於工作。

最後，A先生諮詢了專家，包括由他女兒照顧他，或是使用長期護理保險來接受家庭護理和日間服務等專業服務，但經過評估後，A先生即使家人沒有全力照顧他們，通過結合專業支持，他和孩子都可以繼續以不困難的方式生活。

最終，A先生決定將包括自己的房子在內的大量財產遺贈給二女兒，並請了律師，以書面形式留下了它。 同時，也為自己無法詢問二女兒的真實願望以及他繼續接受高等教育時無法注意到他的不滿而道歉。

專家表示，事實上，與生活事件相關的費用大小，例如教育費用和購房援助，往往在兄弟姐妹之間進行敏感比較。 即使父母沒有任何惡意，「我被忽視了」或「我被優待了」之類的情緒也常常揮之不去。 而這些感覺，當父母老了或要立遺囑背景下，會立即浮出水面。

畢竟金錢可以連接家庭，也可以拆散家庭。在A先生的案例中，最終是以圓滿落幕，但如果大女兒不服氣，就有可能發展成一場血肉之爭。

