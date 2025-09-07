台積電偕主流AI「鐵三角」外媒點讚長期持有

外媒看好台積電、輝達和艾斯摩爾（ASML）這3家主流AI股票，建議現在買進和長期持有。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）競賽仍是市場主流。儘管今年數據中心資本支出已創下數十億美元的紀錄，但預計在可預見的未來，這一數字仍將持續上升。外媒The Motley Fool看好台積電、輝達和艾斯摩爾（ASML）這3家主流AI股票，建議現在買進和長期持有。

報導指出，投資者應該考慮購買這3檔股票並長期持有，因為它們將從正在進行的人工智慧支出熱潮中獲得巨大收益，因為這場熱潮還遠未結束。由於這3家公司與客戶關係密切，因此它們對未來的AI市場需求瞭如指掌。

1. 輝達

輝達在最近的財報電話會議上透露的最大消息之一是，預計四大AI超大規模企業今年將在資料中心資本支出上投入約6000億美元。然而，到2030年，全球資料中心的資本支出預計將達到3兆至4兆美元。這與目前創紀錄的支出相比是一個巨大的飛躍，如果這項預測成真，這項投資預計都將大幅成長。

2. 台積電

輝達使用台積電的晶片，但其他知名科技公司，包括超微半導體公司（AMD） 、博通 （Broadcom ） 和蘋果 （Apple ） 也使用台積電的晶片。這使得台積電無論其技術在資料中心廣泛部署，都將是長期贏家。

台積電正在推出新技術，以改善其晶片的功耗。今年晚些時候，台積電計畫推出2奈米晶片，預計其功耗將比3奈米晶片組降低25%至30%。此外，台積電正在研發1.6奈米和1.4奈米製程，以達到類似程度的功耗改進。

3. ASML

如果沒有ASML的機器，台積電的任何晶片技術都不可能實現。ASML製造極紫外線（EUV）曝光機，用於在晶片上鋪設微小的電子線路。ASML是晶片領域的絕佳替代選擇，目前其股價已較歷史高點下跌約30%，因此它是一項極好的長期價值投資。

