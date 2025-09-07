晴時多雲

有10幾年會計師經驗！64歲男求職狂碰壁「1原因」沒人敢用

2025/09/07 17:58

美國高齡長者失業問題越來越多，卻因企業憂心風險，到處碰壁。（示意圖，美聯社）美國高齡長者失業問題越來越多，卻因企業憂心風險，到處碰壁。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國高齡長者失業問題越來越多，一名64歲男子擔任會計師十多年，自2024年10月起開始找全職工作，然而，投了數百份履歷依舊石沉大海，長期求職已經花光積蓄，為求職甚至還曾應徵快餐店吉祥物，他坦言，「年齡偏見」讓面試困難重重，再這樣下去恐怕再也無法退休。此案例揭示年長求職者面臨的財務壓力與心理挑戰，也反映美國招聘制度的現實問題。

《商業內幕》報導，現年64歲、住在美國阿拉巴馬州的馬修（Matthew English）曾擔任會計師數十年，自2024年10月起一直在找全職工作，求職生活已成日常，他表示「我經常凌晨三點醒來，腦子裡一直思考該申請哪個職位，或下一步的策略是什麼。」他每天早上6點才開始簡單做早餐、洗澡，並規劃當天要完成的事情，但花在申請工作與面試的時間幾乎佔據整日。

求職壓力對馬修的財務與生活造成沉重影響。雖然房貸已付清，但多年的積蓄幾乎花光，他不得不縮減生活開銷，包括減少慈善捐款與節日禮物支出。為了找到工作，他甚至將目標擴展至非會計類工作，包括基層或兼職工作，並曾應徵快餐店吉祥物。

長達近一年的求職歷程，馬修寄出數百份求職申請、花費大量時間尋找工作，雖然參加過幾次面試，但始終無法拿到正式聘用通知。

馬修表示，「年齡偏見」是求職過程中最大的障礙，他說「履歷可能沒問題，但當你走進公司，頭髮花白、皮膚老化時，影響是存在的。」他嘗試各種策略，包括調整履歷、參加職業博覽會、利用LinkedIn等網路社群與人脈，但真正有效的，還是透過朋友或朋友的朋友介紹面試機會。他也認為，招聘系統存在問題。「公司常常遲遲不回覆，甚至面試後數週甚至數月才告知結果。

近期雖找到一份每週三天、時薪28美元（約新台幣853元）的契約會計工作，但仍無法滿足全職工作需求，也讓他對退休感到不確定。馬修認為，招聘制度對年長求職者不公平，也影響年輕人，認為「這個系統需要改革」。

