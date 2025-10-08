自由電子報
黃仁勳自曝「唯一的遺憾」並指美在AI「並未遙遙領先」中國

2025/10/08 21:11

黃仁勳在討論投資時，透露他「唯一的遺憾」是沒有給馬斯克的xAI更多資金，以及沒有更早投資OpenAI。（取自CNBC）黃仁勳在討論投資時，透露他「唯一的遺憾」是沒有給馬斯克的xAI更多資金，以及沒有更早投資OpenAI。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳週三（8日）接受CNBC採訪時表示，美國在人工智慧發展方面總體上「並未遙遙領先」中國。在討論投資時，黃仁勳透露他「唯一的遺憾」是沒有給馬斯克的xAI更多資金，以及沒有更早投資OpenAI。

黃仁勳在CNBC的Squawk Box節目中表示：「今年，特別是過去六個月，計算需求大幅上升。」

黃仁勳稱輝達Blackwell晶片的需求「非常非常高」，並分享他的公司「一直在尋找可投資的初創企業」。

在討論投資時，黃仁勳透露他「唯一的遺憾」是沒有給馬斯克的xAI更多資金，以及沒有更早投資OpenAI。他指出OpenAI的收入正在呈指數級增長。

據報導，輝達將在交易的股權部分投資最多20億美元。這筆融資包括股權和債務，將與xAI計劃在其Colossus 2數據中心使用的輝達圖形處理單元相關聯。

黃仁勳也表示，他支持H-1B簽證政策，稱其使美國能夠吸引最優秀的人才。他在採訪中指出：「移民是美國夢的基礎。」

黃仁勳稍早前也向員工保證，公司將繼續贊助H-1B簽證，並根據美國總統川普最近發布的行政命令，全額承擔10萬美元的新申請費。他補充說：「如果沒有移民，輝達的奇蹟就不可能實現，而這一切是由你們所有人以及世界各地傑出的同事共同創造的。」

