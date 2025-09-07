晴時多雲

中國反內捲及烏俄停戰塑化業受惠 法人首選台塑、台化、台塑化

2025/09/07 11:54

中國反內捲及烏俄停戰塑化業受惠，法人首選台塑、台化、台塑化。（擷取自元大投顧報告）中國反內捲及烏俄停戰塑化業受惠，法人首選台塑、台化、台塑化。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠中國反內捲及烏俄停戰，法人看好塑化產業正處於逐漸復甦階段，首選台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505），給予「買進」評等，目標價分別為50、36、50元。

法人分析，台塑及台化在2021年前營益率普遍優於中國石化業者，2022年後獲利惡化，近幾年均處於虧損的狀態。主要是中國廠商除經濟規模優勢外，來自俄羅斯低價原油成本的競爭優勢，若烏俄停戰，中國廠商優勢恐流失。

此外，2025年中國反內捲政策逐步具體化，6月五部委聯合發佈老舊裝置摸底評估通知，針對投產超過20年煉油、化肥等領域裝置進行評估，推動低效產能退出，7月發改委、市場監管總局發佈《價格法修正草案（徵求意見稿）》，細化低價傾銷行為認定標準，且工信部穩增長工作方案將淘汰落後產能與產業升級結合，推動結構調整及供給優化。

法人認為，烏俄和談提振PVC需求及中國整頓石化產能之利多，2026年效益顯現，給予台塑維持「買進」評等、目標價50元；至於旺季需求支撐，台化本業虧損收斂，加上業外台塑化獲利及股利收入挹注，預估台化第三季每股稅後盈餘（EPS）提升至0.14元，可順利虧轉盈，給予「買進」評等、目標價36元；而台塑化受惠柴油市況熱絡提振煉油利差，第三季EPS可回升至0.41元，且中國乙烷裂解投資暫緩及雅下大壩計畫化解供需寬鬆，提振台塑化明年獲利回升至1.52元，給予「買進」評等、目標價50元。

