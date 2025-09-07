三利多支撐 台股續戰新高

蘋果新品+半導體展+美降息三利多支撐，台股續戰新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週五收在24494.58點，距離歷史新高點24570點只差不到80點，法人多認為，接下來蘋果新品即將發表、半導體展登場，再加上美降息機率大增，三大利多支撐有助於台股繼續挑戰新高。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然川普關稅問題仍對市場有干擾性，但衝擊已不若之前令市場恐慌，且蘋果新品發表會即將公布，有望挹注蘋果概念股表現，國際半導體展也將於10日登場，今年適逢展會30週年，吸引超過1200家企業，包括重量級國內外半導體大廠皆將參與，且為因應新技術發展趨勢，本次主題涵蓋寬能隙半導體、矽光子、智慧移動、精密機械等，再加上9月還有聯準會降息題材，預期台股偏多方表現為主。

聯邦投信認為，台股近期資金行情推升指數創高，但技術面已有過熱跡象，融資餘額增加、籌碼面凌亂，短線震盪壓力升溫，但中長期仍將受惠AI與基建的長週期需求，若台股有回檔，投資人可把握契機調整持股結構，AI與高效能運算所代表的科技產業，正是長期配置的核心方向。

野村投信也表示，AI浪潮仍持續推進，投資人不妨趁市場回檔，布局主動式台股ETF、AI熱門供應鏈、晶片相關先進製程設備、化材等族群皆可留意。

