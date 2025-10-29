自由電子報
蔣萬安：輝達總部確定落腳T17、T18

2025/10/29 14:30

台北市長蔣萬安表示，今（29）天中午與輝達視訊，輝達已確定用地。（記者田裕華攝）台北市長蔣萬安表示，今（29）天中午與輝達視訊，輝達已確定用地。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（29）天到台北市議會進行明（115）年度總預算案報告，並向議員說明外界關心的輝達海外總部，確定落腳在北士科T17、T18，市府接下來會盡快和新壽合意解約。

至於T17、T18間有一條15公尺計畫道路，都發局表示，要調整計畫道路路型，將兩街廓合併。因為該道路屬於細部計畫道路，自簽辦都市計畫公告公開展覽至計畫審議、核定，作業時間預估為3個月。

李四川表示，台北市政府今（29）天中午已經跟輝達開過視訊會議，輝達已經確定用地，由市長向議會報告後說明。有關與新壽解約的部分，週一已經跟新壽聯繫，這個禮拜新壽會提供他們的成本到底是多少錢，下個禮拜市府儘快的去做解約。

台北市副市長李四川表示，今（29）天中午與輝達視訊，原則上已確定用地，將由市長蔣萬安向議會報告說明。（記者田裕華攝）台北市副市長李四川表示，今（29）天中午與輝達視訊，原則上已確定用地，將由市長蔣萬安向議會報告說明。（記者田裕華攝）

