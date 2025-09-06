晴時多雲

失業勞工子女就學補助開放申請 最高每人補助2.6萬助學

2025/09/06 15:54

高雄失業勞工子女就學補助開始受理，期限只到10月14日截止。（記者黃良傑攝）高雄失業勞工子女就學補助開始受理，期限只到10月14日截止。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄失業勞工子女就學補助開始受理，期限只到10月14日截止，勞工局表示郵寄、網路申請均可，補助金額以私立大專院校每人2.6萬元最高。

高市勞工局表示，114學年度第1學期失業勞工子女就學補助，即日起開始受理申請至10月14日止，補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台，或訓練就業中心各就業服務站台、各區公所索取，或自勞工局網站及勞動部網站下載。

補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4000元、私立高中職（含五專前3年）每名6000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬5000元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬6000元。

申請資格為非自願離職失業勞工，今年10月14日以前，未請領老年給付，且符合下列條件之一：今年7月15日至10月14日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。

另於去年10月15日至今年10月14日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且今年7月15日至10月14日就業日數未超過30日者；或於去年10月15日至今年10月14日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且去年10月15日至今年10月14日就業期間未超過3個月者。

此外，勞工於今年9月5日至10月14日非自願離職，並至公立就業服務機構辦理求職登記者，且於今年11月13日以前經核付失業給付或職業訓練生活津貼；另申請人獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，最高可按補助標準加給20%。

勞工局表示，申請人子女就讀國內高中職或大專校院須具有正式學籍，民眾如有相關問題，可電洽勞動部免付費服務電話：1955。

