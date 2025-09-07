晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

危老案落日倒數》北市核准跑第一 1/3不到百坪鳥籠案

2025/09/07 07:00

根據台北市建管處統計，截至今年7月、已核准1018個，其中高達357個的基地面積不到100坪，占比約35.06%。（記者徐義平攝）根據台北市建管處統計，截至今年7月、已核准1018個，其中高達357個的基地面積不到100坪，占比約35.06%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「危老條例」距離落日時間點不到兩年，回顧該條例上路以來，以首都台北市的申請、核准件數最多，根據台北市建管處統計，截至今年7月、已核准1018個，不過，若進一步彙整核准案的基地面積，高達357個的基地面積不到100坪，占比約35.06%，也就是每2.85個核准案就有1個基地規模不到100坪。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老重建中的時程獎勵終於在今年畫下句點，取而代之的則是面積規模獎勵，也代表與都更之間的差異越來越低，對於整體都市景觀、個案投資效率都有正面助益。

雖然隨著人口、社會、房價等結構性改變，小宅化的趨勢越來越明確，但對於基地規模的基本要求則實在沒有妥協空間。因為無論是對於社區安全、設備便利、物管水準、空間服務等升級必要性升高，但小基地建案在銷售、使用、管理、營運都受限，中長期較難創造價值。

房產業者指出，基地規模不到100坪的重建案，建案規劃上很大機率會轉變成室內使用坪數小、公設比高的鳥籠建案。而根據房產業者彙整台北市12個行政區中、基地規模不到100坪的危老核准案，以中山區最多、有59個，南港區最少、僅2個，且南港是12個行政區中，唯一鳥籠危老案不到10個的行政區。

再觀察12個行政區現行已核准基地規模最小的危老案，除內湖區逾30坪外，其它11個行政區全數不到28坪，又以中正區鳥籠危老案基地最小、僅18.45坪，連20坪都不到、大約是4.43個路邊停車格大小。

北市最小鳥籠案 基地僅4.43個停車位

根據內政部國土署最新統計，截至6月底為止，全國已核准的危老案高達4379個，其中台北市更突破1千個，占全國比重約1/4，也就是全國每4個危老案就有出現在台北市。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，鳥籠建案成為普遍現象，背後原因除較易整合、有效縮短開發時間之外，也與部份建商資本額有限，無力肩負大面積重建案有著密切相關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財