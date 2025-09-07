危老案落日倒數》北市核准跑第一 1/3不到百坪鳥籠案

根據台北市建管處統計，截至今年7月、已核准1018個，其中高達357個的基地面積不到100坪，占比約35.06%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「危老條例」距離落日時間點不到兩年，回顧該條例上路以來，以首都台北市的申請、核准件數最多，根據台北市建管處統計，截至今年7月、已核准1018個，不過，若進一步彙整核准案的基地面積，高達357個的基地面積不到100坪，占比約35.06%，也就是每2.85個核准案就有1個基地規模不到100坪。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老重建中的時程獎勵終於在今年畫下句點，取而代之的則是面積規模獎勵，也代表與都更之間的差異越來越低，對於整體都市景觀、個案投資效率都有正面助益。

雖然隨著人口、社會、房價等結構性改變，小宅化的趨勢越來越明確，但對於基地規模的基本要求則實在沒有妥協空間。因為無論是對於社區安全、設備便利、物管水準、空間服務等升級必要性升高，但小基地建案在銷售、使用、管理、營運都受限，中長期較難創造價值。

房產業者指出，基地規模不到100坪的重建案，建案規劃上很大機率會轉變成室內使用坪數小、公設比高的鳥籠建案。而根據房產業者彙整台北市12個行政區中、基地規模不到100坪的危老核准案，以中山區最多、有59個，南港區最少、僅2個，且南港是12個行政區中，唯一鳥籠危老案不到10個的行政區。

再觀察12個行政區現行已核准基地規模最小的危老案，除內湖區逾30坪外，其它11個行政區全數不到28坪，又以中正區鳥籠危老案基地最小、僅18.45坪，連20坪都不到、大約是4.43個路邊停車格大小。

北市最小鳥籠案 基地僅4.43個停車位

根據內政部國土署最新統計，截至6月底為止，全國已核准的危老案高達4379個，其中台北市更突破1千個，占全國比重約1/4，也就是全國每4個危老案就有出現在台北市。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，鳥籠建案成為普遍現象，背後原因除較易整合、有效縮短開發時間之外，也與部份建商資本額有限，無力肩負大面積重建案有著密切相關。

