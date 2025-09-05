卓榮泰：交通部將串聯台灣自行車道

行政院長卓榮泰聽取自行車業者心聲。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰今天與自行車業者進行交流座談，業者提出美國關稅、新台幣匯率對產業的衝擊、國內自行車道建立及自行車碳權等議題；卓榮泰表示，近來新台幣兌美元匯率已較先前穩定，大多維持在30至30.7元價位且交通部已提出方案，將串聯台灣自行車道，且今（2025）年已正式徵收碳費。

卓榮泰今天下午到台中市與自行車座談，對於業者的心聲，一一提出說明。

卓榮泰表示，政府有義務及責任穩定匯率市場，請金融監督管理委員會及各金融單位研提遠期避險金融商品，並多加宣導，降低業者面臨匯率波動風險，而近來新台幣兌美元匯率已較先前穩定，大多維持在30至30.7元價位。

有業者提出建立國內自行車道部分，卓榮泰表示，交通部已提出方案，將串聯台灣自行車道，讓自行車愛好者能夠在不同路段欣賞不同風光；同時，未來運動部成立後，也將進一步思考如何提升台灣自行車運動。

至於自行車碳權議題，卓榮泰表示，我國今（2025）年已正式徵收碳費，環境部將進一步做好碳定價工作，衡量對業界衝擊及負擔最小方式進行。

