晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

卓榮泰：交通部將串聯台灣自行車道

2025/09/05 20:39

行政院長卓榮泰聽取自行車業者心聲。（記者廖耀東攝）行政院長卓榮泰聽取自行車業者心聲。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰今天與自行車業者進行交流座談，業者提出美國關稅、新台幣匯率對產業的衝擊、國內自行車道建立及自行車碳權等議題；卓榮泰表示，近來新台幣兌美元匯率已較先前穩定，大多維持在30至30.7元價位且交通部已提出方案，將串聯台灣自行車道，且今（2025）年已正式徵收碳費。

卓榮泰今天下午到台中市與自行車座談，對於業者的心聲，一一提出說明。

卓榮泰表示，政府有義務及責任穩定匯率市場，請金融監督管理委員會及各金融單位研提遠期避險金融商品，並多加宣導，降低業者面臨匯率波動風險，而近來新台幣兌美元匯率已較先前穩定，大多維持在30至30.7元價位。

有業者提出建立國內自行車道部分，卓榮泰表示，交通部已提出方案，將串聯台灣自行車道，讓自行車愛好者能夠在不同路段欣賞不同風光；同時，未來運動部成立後，也將進一步思考如何提升台灣自行車運動。

至於自行車碳權議題，卓榮泰表示，我國今（2025）年已正式徵收碳費，環境部將進一步做好碳定價工作，衡量對業界衝擊及負擔最小方式進行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財