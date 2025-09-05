研華8月營收年增11.9％ 前8月創同期新高

研華8月營收55.56億元，月減7.5%、年增11.9%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）8月營收55.56億元，月減7.5%、年增11.9%，今年前8個月營收累計為467.52億元、年增21.37%，創歷年同期新高；觀察8月全球營收情況，北美業績年增23%，台灣年增16%，中國年增14%，歐洲年增10%，日本及新興市場呈現個位數年增，分別為4%及9%；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，研華智能系統事業群 （iSystems） 與智能服務事業群（iService） 較去年同期呈現雙位數增長，分別成長30%及46%；物聯網自動化事業群（IAutomation） 年增8%；嵌入式事業群 （Embedded Sector） 整體年增9%，其中，嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ） 年增12%，應用電腦事業群（ACG） 年對年個位數成長。

累計前八月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長21%、23%、13%、26%及31%；日本市場呈現個位數年增；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

研華各事業群今年前8個月累計營收均較去年同期雙位數成長，智能服務事業群年增56%，智能系統事業群年增33%，物聯網自動化事業群年增17%，嵌入式事業群整體年增11%，其中，嵌入式運算與周邊系統年增11%，而應用電腦事業群年增12%。

