晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

研華8月營收年增11.9％ 前8月創同期新高

2025/09/05 16:51

研華8月營收55.56億元，月減7.5%、年增11.9%。（資料照）研華8月營收55.56億元，月減7.5%、年增11.9%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）8月營收55.56億元，月減7.5%、年增11.9%，今年前8個月營收累計為467.52億元、年增21.37%，創歷年同期新高；觀察8月全球營收情況，北美業績年增23%，台灣年增16%，中國年增14%，歐洲年增10%，日本及新興市場呈現個位數年增，分別為4%及9%；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，研華智能系統事業群 （iSystems） 與智能服務事業群（iService） 較去年同期呈現雙位數增長，分別成長30%及46%；物聯網自動化事業群（IAutomation） 年增8%；嵌入式事業群 （Embedded Sector） 整體年增9%，其中，嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ） 年增12%，應用電腦事業群（ACG） 年對年個位數成長。

累計前八月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長21%、23%、13%、26%及31%；日本市場呈現個位數年增；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

研華各事業群今年前8個月累計營收均較去年同期雙位數成長，智能服務事業群年增56%，智能系統事業群年增33%，物聯網自動化事業群年增17%，嵌入式事業群整體年增11%，其中，嵌入式運算與周邊系統年增11%，而應用電腦事業群年增12%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財