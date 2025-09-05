晴時多雲

玉晶光8月營收26.99億元 歷年同期次高

2025/09/05 15:49

玉晶光8月營收26.99億元。圖左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（資料照）玉晶光8月營收26.99億元。圖左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠玉晶光（3406）今日公告8月營收26.99億元，月增13.27%、年增2.23%，為歷年同期次高，前8月累計營收為151.74億元，年增0.22%。玉晶光指出，因旺季因素，第三季需求較第二季高，帶動營運成長，第四季則要看新機上市後的買氣反應而定。

第三季美系品牌大廠蘋果（Apple）的iPhone新機發表與上市，一向是蘋果供應鏈的全年營運高峰。供應鏈也說明，第四季拉貨力道強弱需看當年度的機種銷售好壞，不過法人指出，iPhone 17的攝影系統明顯升級，有望帶動光學供應鏈營運。

研調機構集邦（TrendForce）預估，今年iPhone 17的出貨量有望較去年的iPhone 16成長3.5%，全系列攝影系統大幅升級，包含前鏡頭12MP升級至24MP，後鏡頭則全面提升至48MP等，是最大亮點。

