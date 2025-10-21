楊丁元爆料聯電真正創辦人是方賢齊

華邦電子首任總經理楊丁元爆料聯電真正創辦人是方賢齊。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外界對聯電創辦人常以為是曹興誠，台灣半導體業第一代元老、同時也是華邦電子首任總經理楊丁元（楊秉禾）今天參加老友史欽泰的新書發表會，他在致詞中以歷史見證者爆料，聯電其實沒有創辦人，如果說要有創辦人，真正的創辦人是當時工研院院長方賢齊。

科技界的一代典範─史欽泰自傳《十里天下》，今天在清大舉行出書發表會。

楊丁元致詞表示，他跟史欽泰在美國普林斯頓大學第一次見面，史欽泰在臺大比我高一屆，他是學長，後來又一起參加電子所。當時，他們運氣不錯，在普林斯頓認識潘文淵。另外，史欽泰結婚的時候，他是伴郎，兩家的關係也非常的密切，各自是彼此小孩的乾爸爸，這也許就是他今天站台講話的原因。

楊丁元說，看史的自傳，他沒有自吹自擂，他我個人把史在半導體業的創建，叫做3加1的技術移轉計劃。他並提到，

當時蓋示範工廠蓋完，要裝機器的時候，全部的工程師都忙著擦地板，這表示只許成功、不許失敗的精神。

楊表示，R C A技術移轉及示範工廠是一個臺灣電子產業或整個產業進入高科技產業的里程碑。那第二個就是緬甸的遺傳。

楊丁元指出，第二個技術移轉是聯電，但他爆料，聯電沒有所謂的傳聞創辦人，真正的創辦人其實是方賢齊，「這個歷史要糾正」。

楊丁元表示，工研院技術移轉計劃第三個是台積電及VLSI（超大型積體電路計劃），創立台灣半導體新的產業經營的模式，就是專業代工。

楊丁元也指出，當產業開始成長的時候，示範工廠進入一個危機的狀態。當初張忠謀也是聯電的董事長，他不讓示範工廠的人出去，只讓他們進到聯電去。為了帶示範工廠的人出去，他出去募資，把2、3百人帶出去，成立華邦電。

