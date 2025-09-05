晴時多雲

美日貿易協議簽好了！石破茂親邀川普訪日

2025/09/05 13:50

日首相石破茂邀請川普訪日。（路透資料照）日首相石破茂邀請川普訪日。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普4日簽署行政命令，對日本的貿易協議生效，確定降低諸多日本商品銷往美國的關稅。日本首相石破茂則表示，希望跟美國共創黃金時代，還邀請川普訪問日本。

綜合日媒報導，美國總統川普簽署行政命令，對日本的貿易協議生效，包括汽車在內等許多日本輸往美國的產品，最多只被課徵15%的關稅，其中部分減稅可追溯至8月7日。

另根據行政命令，作為交易的一部分，日本政府同意在美國投資5500億美元（約新台幣16兆元），項目將由美方選定，且日本可能擴大採購美國稻米等農產品。

石破茂表示：「關於半導體和藥品，即使未來徵收行業別關稅，我國（日本）也不會比歐盟差。」

因確定川普已簽署調降日本關稅的行政命令，日本首相石破茂表示，美日雙方真誠且迅速地達成協議至關重要，他還特別向川普遞交一封親筆信，邀請川普訪日，表示希望與川普共創美日關係黃金時代。

他表示，美日關稅協議非常有意義，「期待能帶動進一步強化日美同盟、確保經濟安全保障以及促進我國的經濟增長。」

