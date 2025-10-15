美國又要對中出招了 將為各行業「設定價格下限」

美國財政部長貝森特週三（15日）接受CNBC獨家採訪時表示，川普政府將在一系列行業設定價格下限，打擊中國的市場操縱行為。（擷圖取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特週三（15日）在接受CNBC獨家採訪時表示，川普政府將在一系列行業設定價格下限（set price floors），以打擊中國的市場操縱行為。

貝森特表示，過去二十年來，中國利用其在稀土精煉和加工領域的全球主導地位，大幅降低價格，迫使稀土產業的外國競爭對手破產。

請繼續往下閱讀...

貝森特在華盛頓特區CNBC的投資美國論壇上對薩拉·艾森表示：當你面對像中國這樣的非市場經濟時，你就必須實施產業政策。

財政部長表示：因此，我們將設定價格下限並進行遠期購買，以確保這種情況不再發生，我們將在各行各業採取這一措施。

價格下限是政府集體或價格管製或限制價格的方式，限制某一商品的價格需一個價格下限。

今年7月，美國國防部與美國最大的稀土礦商MP Materials 達成了一項前所未有的協議，其中包括股權、價格底線和承購協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法