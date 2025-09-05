晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經部關稅4大協助方案 逾7百件申請、金屬製造與機械業最多

2025/09/05 10:29

金屬製造、機械業積極申請經濟部關稅4大協助方案。（記者林菁樺攝）金屬製造、機械業積極申請經濟部關稅4大協助方案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國加徵關稅，經濟部自8月7日起全面開放受理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大支持方案。經濟部表示，相關申請已依從寬、從簡、從速原則辦理，目前累計已有超過700件上網或臨櫃申請，其中以金屬與機械業受關稅影響最大、提出申請最為踴躍。

部長龔明鑫自9月1日上任以來，密集與七大工商團體及中南部相關產業座談，特別關注機械、工具機、水五金、塑膠與扣件等業者需求。業界建議政府在審查時應依產業別分組，以確保各行業公平獲得補助，同時也希望在採購國產設備達一定比例時能爭取加碼支持。經濟部強調，相關意見已納入後續政策規劃。

經濟部說明，目前四大方案的申請情況顯示，外銷貸款優惠保證已核保8件，核保保證金額約2億5372萬元，核保融資金額2億8760萬元。中小微企業多元發展貸款則以批發業及金屬製造業為主，累計申貸120件，金額達11.3億元。研發轉型補助部分則已有252件申請，以機械業件數最多，其次為金屬製品業。至於爭取海外訂單則湧入321件申請，主要集中在機械設備、民生用品及金屬製造業。

經濟部並要求所屬法人與執行單位，協助業者釐清市場布局、提供技術支援，協助研發新產品或拓展海外市場，業者如有任何貸款或技術升級問題，可撥打0800-280-280或0800-000-257，或可至台美關稅談判及產業支持方案網站查詢。未來也將持續與公協會合作，推廣並協助更多業者投入申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財