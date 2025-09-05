經部關稅4大協助方案 逾7百件申請、金屬製造與機械業最多

金屬製造、機械業積極申請經濟部關稅4大協助方案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國加徵關稅，經濟部自8月7日起全面開放受理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大支持方案。經濟部表示，相關申請已依從寬、從簡、從速原則辦理，目前累計已有超過700件上網或臨櫃申請，其中以金屬與機械業受關稅影響最大、提出申請最為踴躍。

部長龔明鑫自9月1日上任以來，密集與七大工商團體及中南部相關產業座談，特別關注機械、工具機、水五金、塑膠與扣件等業者需求。業界建議政府在審查時應依產業別分組，以確保各行業公平獲得補助，同時也希望在採購國產設備達一定比例時能爭取加碼支持。經濟部強調，相關意見已納入後續政策規劃。

經濟部說明，目前四大方案的申請情況顯示，外銷貸款優惠保證已核保8件，核保保證金額約2億5372萬元，核保融資金額2億8760萬元。中小微企業多元發展貸款則以批發業及金屬製造業為主，累計申貸120件，金額達11.3億元。研發轉型補助部分則已有252件申請，以機械業件數最多，其次為金屬製品業。至於爭取海外訂單則湧入321件申請，主要集中在機械設備、民生用品及金屬製造業。

經濟部並要求所屬法人與執行單位，協助業者釐清市場布局、提供技術支援，協助研發新產品或拓展海外市場，業者如有任何貸款或技術升級問題，可撥打0800-280-280或0800-000-257，或可至台美關稅談判及產業支持方案網站查詢。未來也將持續與公協會合作，推廣並協助更多業者投入申請。

