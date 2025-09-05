股神大踩雷！重壓「這檔」股價卻慘崩 巴菲特認錯了

股神巴菲特。（歐新資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕美國食品巨頭卡夫亨氏（Kraft Heinz）近年營運陷入低潮，2日正式宣布「分家」，結束十年合併夢。最大股東「股神」巴菲特（Warren Buffett）直言對此失望，消息一出，當天股價應聲重挫近7%，而過去10年間，公司股價更慘跌近70%，波克夏在第2季因持股認列50億美元（約新台幣1532億元）稅前損失，可說是巴菲特少數投資敗筆之一。

綜合外媒報導，巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）持有卡夫亨氏27.5%股份，是該公司最大股東。自2015年推動「世紀合併」以來，波克夏從未減碼持股，巴菲特坦言，這樁合併並非好主意，他不認為分拆公司就能解決根本問題。

卡夫亨氏將分拆為兩家獨立上市公司，1家專注於醬料、抹醬與調味品業務，另1家則聚焦北美食品雜貨市場，整起交易預計在2026年底前完成，屆時現有股東將獲配兩家新公司的股份，但名稱與代號仍未確定。

巴菲特當年與私募巨頭3G Capital合作，推動卡夫食品與亨氏合併，打造全球食品龍頭，然而隨著公司表現持續低迷，3G已在2023年完全退出持股。

儘管卡夫亨氏仍擁有Oscar Mayer、Velveeta等知名品牌，但在合併後數年，美國本土銷售便陷入下滑。為了重振業務，卡夫亨氏陸續出售資產，包括Planters堅果與部分起司業務，並加碼投資Lunchables與Capri Sun等品牌。

卡夫亨氏自2015年合併以來累跌近70%，市值縮水至約330億美元（約新台幣1.01兆元），波克夏在第2季因持股認列50億美元（約新台幣1532億元）稅前損失。

巴菲特早在2019年就坦承收購價格過高，但多年來仍堅守持股，截至2025年6月，卡夫亨氏仍是波克夏投資組合的第9大持股。

