川普放話 !「相當可觀」的半導體關稅快來了

2025/09/05 09:26

川普稱，將對未將生產轉移到美國的公司徵收半導體進口關稅。（路透）川普稱，將對未將生產轉移到美國的公司徵收半導體進口關稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普昨（4日）在白宮宴請一票科技大咖，表示美國將很快對進口的電腦晶片課徵「相當可觀」的關稅。外媒報導，川普強調，「不是非常高，但算是相當可觀的關稅」。

《路透》報導，川普表示將「很快」對半導體進口徵收關稅，但會豁免像蘋果 （AAPL-US） 這樣承諾增加美國投資的企業產品。他已經和在座的人討論過晶片和半導體，我們將對那些沒有進駐美國的公司徵收關稅。

報導指出，川普將關稅作為美國外交政策的支柱，利用關稅施加政治壓力、重新談判貿易協議，並從向美國出口商品的國家和企業獲得讓步。他強調，若企業已在美國建廠、正在規劃或承諾投資，則不會受到關稅影響。

川普在晚宴現場也點名了蘋果CEO庫克（Tim Cook），稱「他的狀態會非常好」，主要是蘋果已將美國境內投資計畫提高到未來四年6000億美元（約新台幣18.4兆元）。

《路透》指出，川普在使用關稅工具上面臨法律挑戰。先前法院已推翻其大部分依據 1977 年《緊急狀況法》所施加的關稅措施，而這些措施正是川普經貿戰略的核心。目前川普政府已要求美國最高法院加速受理，以維持其全面性的關稅政策。

市場認為，川普以「關稅」作為談判籌碼，直接鎖定半導體產業。雖然政策細節仍未明朗，但對目前已宣布在美建廠的台積電、三星、SK 海力士 等在美建廠的企業相對有利，而對尚未赴美投資的公司則構成壓力。

