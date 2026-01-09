記憶體廠輪流被關 旺宏等3檔1/12起列處置股

旺宏、彩晶、波若威1月12日起列處置股票。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕記憶體廠華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）因今日起遭證交所列為處置股票，股價震盪，連帶旺宏（2337）也仆街。今日證交所公告，輪到旺宏遭列處置股票，上市面板廠彩晶（6116）、上櫃光通訊股波若威（3163）也被列入處置股，皆從下週一（12日）起實施。

根據證交所公告，旺宏、彩晶從12日起至23日，共計10個營業日列入處置股票，處置期間皆改採人工撮合，每5分鐘一次；投資人每日買賣達10張以上、或是單日累積30張以上時，需先付全部價金與圈存；在信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。

櫃買則公告，波若威從12日起至23日，共計10個營業日列入處置股票，處置期間改採人工撮合，每20分鐘撮合一次；投資人每日買賣時須無論張數，皆需先付全部價金與圈存；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

此外，華城（1519）等17檔上市、昇達科（3491）等17檔上櫃，共計34檔上市櫃股票則列入注意股。

