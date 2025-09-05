晴時多雲

財經 > 財經政策

美股收盤》市場押注降息！道瓊漲350點 台積電ADR升1.65％

2025/09/05 06:24

美國股市週四上漲。（路透）美國股市週四上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週四上漲，市場擺脫當天早些時候疲軟的私人就業數據的影響，標普500指數上漲0.83%，創下歷史新高，這是標普500指數今年第21次創下收盤紀錄，道瓊工業指數上漲350點、0.77%，那斯達克指數上漲0.98%，費城半導體指數漲幅1.34%，台積電ADR勁揚1.65%，收在235.21美元。

綜合外媒報導，在美國8月新增非農就業數據出爐前夕，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月美國民企僅增5.4萬就業人口，遠低於預期，顯示美國勞動市場明顯降溫。

雖然如此，股市仍上漲，因投資人認為，ADP數據疲軟，加大了對聯準會將在9月降息的押注，芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，在ADP報告發布後，預計降息可能性高達97%。

個股方面，亞馬遜受惠於Anthropic估值提升，股價大漲4.3%。其他大型股如Meta上漲1.57%，輝達上漲0.61%，蘋果漲0.55%，微軟漲0.52%。

美股道瓊指數上漲350.06點或0.77%，收45621.29點。

那斯達克指數上漲209.968點或0.98%，收21707.694點。

S&P 500 指數上漲53.82點或0.83%，收6502.08點。

費城半導體指數上漲75.04點或1.34%，收5667.86點。

