不動產放款天條排除新青安 公股銀：可縮短房貸排撥時間

2025/09/04 20:27

不動產放款天條排除新青安後，各公股銀行均認為此舉有助於緩解「房貸荒」。（資料照）不動產放款天條排除新青安後，各公股銀行均認為此舉有助於緩解「房貸荒」。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院拍板將「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）排除於《銀行法》第72-2條不動產放款上限規範外，第一銀行指出，此舉將帶來三大正面效益：首先，有助於潛在買方由觀望轉為實際購屋行動；其次，銀行每月新承作量可望提升；第三，隨著可撥貸額度增加，將有效縮短目前平均約2個月的排貸等待時間。

不動產放款天條排除新青安後，各公股銀行釋出的額度雖有差異，但整體均認為此舉有助於緩解「房貸荒」。

合庫銀指出，若自9月1日起新青安貸款不再計入《銀行法》72-2限制，將可大幅紓緩首次購屋族排貸壓力，合庫也將恢復每月60至70億元的新青安撥貸量能，並優先承作新青安貸款。

彰銀則表示，目前其不動產貸款限額占比低於28%，今年1至8月新增房貸承作量約450億元，其中新青安貸款占比逾4成、無自用住宅貸款近7成。隨新青安貸款免計入限額，彰銀將持續以首購族及新青安客戶為優先，協助減輕民眾居住負擔。

不過，彰銀與合庫也提醒，房貸徵審作業仍須依授信「5P」原則（借款人、借款用途、償還來源、債權保障及未來展望）審核，並視申貸民眾信用狀況、負債比及還款能力核貸。民眾仍應審慎評估自身與家庭財務狀況，注意收入與職業穩定性，妥善控管風險。

台企銀表示，將全力配合政府政策，支持新青安及自用住宅貸款，並持續調整不動產貸款結構，提升自用住宅承作比率，未來將視案件量多寡，優先支持政策需求。

華銀則指出，該行近期新承作購屋貸款中，首購及新青安客群占比已達8成。此次鬆綁不僅有助於緩解內部控管壓力，也有助於提升新承作量並改善排貸情況。

