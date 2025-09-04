晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣鯛游向全球了！中東5國都超愛、1年掃貨上千噸

2025/09/04 20:37

台灣鯛除了外銷美加，中東市場也表現亮眼。（資料照）台灣鯛除了外銷美加，中東市場也表現亮眼。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣鯛（吳郭魚）是台灣重要的水產，這幾年積極走向國際，主要外銷國家是美國，也獲得中東的喜愛，包括沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、巴林及黎巴嫩都是買家，這中東5國去年買了1061公噸，金額為173.7萬美元（約台幣5330萬）。今年前7月也掃貨785公噸，金額達126萬美元（約台幣3865萬），分別年增34%、32%，成績亮眼。

根據農業部統計，去年台灣鯛出口量為1.68萬公噸，金額為5776萬美元（約台幣1.77億），主要出口目的地為美國、澳洲及加拿大，這也是去年台灣鯛的前三大買家。其中光是美國就買了1.32公噸，價值4473萬美元（約台幣1.37億），穩居第一大買主。

值得一提的是，在業者不斷拓展外銷市場下，中東市場表現頗佳。去年沙烏地阿拉伯位居台灣鯛買家第四名，總計買了470公噸，金額為82.5萬美元（約台幣2531萬），加上科威特、阿拉伯聯合大公國、巴林及黎巴嫩等4國，中東5國去年總計採購1061公噸，價值173.7萬美元。

若以今年前7月統計數據觀察，台灣鯛出口數量為1萬759公噸，出口額為3895萬美元（約台幣1.19億），前三大買家依序為美國買了8637公噸、金額3129萬美元（約台幣9600萬）；澳洲排第二，數量608公噸、金額為180萬美元（約台幣5522萬）；第三名為加拿大，數量為318公噸、金額為112萬美元（約台幣3436萬）。

中東市場部分，包括沙烏地阿拉伯買了311公噸、金額54萬美元（約台幣1657萬）；科威特買272公噸、金額為41萬美元（約台幣1258萬）；沙烏地阿拉伯採購174公噸、26萬美元（約台幣798萬）；巴林採購28公噸、金額為4.8萬美元（約台幣147萬）；黎巴嫩則沒有數據。

總計今年7月台灣鯛出口到中東市場數量為785萬公噸，年增34%；出口額為126萬美元，年增32%。

台灣鯛今年成功揮軍新加坡市場。（資料照）台灣鯛今年成功揮軍新加坡市場。（資料照）

令人興奮的是，今年台灣鯛首度成功打進新加坡市場。新加坡下單訂購5公噸台灣鯛，金額約新台幣60萬元，首批台灣鯛外銷新加坡已在7月初封櫃啟運。

台南市長黃偉哲表示，面對東南亞國家豐富水產的競爭，台南的台灣鯛能銷往新加坡，相當不容易，象徵台南漁產成功擴大國際市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財