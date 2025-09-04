台灣鯛游向全球了！中東5國都超愛、1年掃貨上千噸

台灣鯛除了外銷美加，中東市場也表現亮眼。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣鯛（吳郭魚）是台灣重要的水產，這幾年積極走向國際，主要外銷國家是美國，也獲得中東的喜愛，包括沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、巴林及黎巴嫩都是買家，這中東5國去年買了1061公噸，金額為173.7萬美元（約台幣5330萬）。今年前7月也掃貨785公噸，金額達126萬美元（約台幣3865萬），分別年增34%、32%，成績亮眼。

根據農業部統計，去年台灣鯛出口量為1.68萬公噸，金額為5776萬美元（約台幣1.77億），主要出口目的地為美國、澳洲及加拿大，這也是去年台灣鯛的前三大買家。其中光是美國就買了1.32公噸，價值4473萬美元（約台幣1.37億），穩居第一大買主。

值得一提的是，在業者不斷拓展外銷市場下，中東市場表現頗佳。去年沙烏地阿拉伯位居台灣鯛買家第四名，總計買了470公噸，金額為82.5萬美元（約台幣2531萬），加上科威特、阿拉伯聯合大公國、巴林及黎巴嫩等4國，中東5國去年總計採購1061公噸，價值173.7萬美元。

若以今年前7月統計數據觀察，台灣鯛出口數量為1萬759公噸，出口額為3895萬美元（約台幣1.19億），前三大買家依序為美國買了8637公噸、金額3129萬美元（約台幣9600萬）；澳洲排第二，數量608公噸、金額為180萬美元（約台幣5522萬）；第三名為加拿大，數量為318公噸、金額為112萬美元（約台幣3436萬）。

中東市場部分，包括沙烏地阿拉伯買了311公噸、金額54萬美元（約台幣1657萬）；科威特買272公噸、金額為41萬美元（約台幣1258萬）；沙烏地阿拉伯採購174公噸、26萬美元（約台幣798萬）；巴林採購28公噸、金額為4.8萬美元（約台幣147萬）；黎巴嫩則沒有數據。

總計今年7月台灣鯛出口到中東市場數量為785萬公噸，年增34%；出口額為126萬美元，年增32%。

令人興奮的是，今年台灣鯛首度成功打進新加坡市場。新加坡下單訂購5公噸台灣鯛，金額約新台幣60萬元，首批台灣鯛外銷新加坡已在7月初封櫃啟運。

台南市長黃偉哲表示，面對東南亞國家豐富水產的競爭，台南的台灣鯛能銷往新加坡，相當不容易，象徵台南漁產成功擴大國際市場。

