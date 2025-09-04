晴時多雲

相隔逾6年官版房價指數終於跌了 Q1季跌幅1.29％

2025/09/04 19:00

相隔逾6年，官版房價指數終於跌了。（記者徐義平攝）相隔逾6年，官版房價指數終於跌了。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕相隔逾6年，官版房價指數終於跌了。根據內政部發布最新全國住宅價格指數，今年第一季為149.03、季跌1.29%，是2018年第三季以來首度出現下跌。

而且六都第一季房價指數，相較上季，全面出現下跌，又以高雄市季跌幅最深、約2.75%，第二則是台中市、季跌1.85%，台南市、桃園市等兩都季跌幅均超過1%，反觀台北市、新北市的季跌幅較小、分別微跌0.52%、0.56%。

房產業者指出，民間版的信義房價指數以及政大永慶房價指數，其實已經早先官版房價指數走跌，甚至是連續走跌。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市經歷管控後，確定房市已經進入盤整期，統計民間的房價指數已經出現修正，官方的房價指數也出現止漲且些微修正，同時交易量也出現明顯萎縮，倘若時間拉長，政策上就可以有調整空間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年第一季房市氛圍主要受到去年第三季末的央行第七波選擇性信用管制衝擊，且管制擴及全國，把過去的非管制區一網打盡，再無外溢、竄逃空間，且金檢範圍包括假換屋的協處、舊屋增貸、周轉金、理財房貸等，甚至納管融資租賃公司，加劇房貸荒的現象，直接衝擊的就是置產買盤銳減、剛需買方觀望，追價意願自然偏低，甚至期待進一步降價的心態轉濃，就在資金、信心雙重壓力下，「降價換成交」漸成共識，房價出現鬆動。

