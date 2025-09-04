晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美「小非農」就業大幅降溫 Fed降息機率飆至98％

2025/09/04 21:53

聯準會本月降息機率飆升至98%。（路透）聯準會本月降息機率飆升至98%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國勞工部即將公佈最新非農就業報告前夕，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月美國民間企業僅增5.4萬就業人口，遠低於預期，顯示美國勞動市場已明顯降溫，目前市場押注聯準會本月降息的機率上升至97.6%。

根據4日公佈的ADP報告，美國民間企業8月新增就業人口，從7月的10.04萬人大幅下滑，也遠低於預期的7.5萬人，ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）說，「今年一開始，就業成長強勁，但該動能受到不確定性的嚴重衝擊」。

前一天，美國勞工部公佈的職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）也顯示，7月底美國職缺下降17.6萬份至718.1萬份，低於預期，為2020年底以來第2次數據低於720萬份，創去年9月以來最低值，過去兩個月職缺減逾30萬份。

儘管勞工需求降溫，但裁員與跳槽相對較少。每位失業勞工對應0.99個職缺，從6月的1.05五份下降，也是自2021年4月以來首度跌破1.0。

聯準會3日公佈的「褐皮書」亦強調勞動市場的疲軟，報告指出，上月在12個轄區中，11區表示與前一月相較，就業水準幾乎沒有出現淨變化，有7區表示企業不願進行招聘，兩區指稱裁員人數上升。

聯準會理事沃勒受訪說，「我明確認為下次會議應該降息；須在勞動市場下滑前採取行動，因為通常勞動市場一旦惡化，惡化速度將非常快」。

他補充，9月16與17日的政策會議若決定降息，並不必然使貨幣政策就走上預設的降息軌道，聯準會的行動將取決於數據，然而，「我認為未來三到六個月將進行多次降息」。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克也強調，儘管物價穩定仍是頭號關注議題，但勞動市場放緩的程度，使今年剩下的時間降息0.25個百分點是恰當的。

明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡希卡里指出，由於聯邦基金中性利率約3％左右，而目前基金利率維持在4.25％至4.5％之間，「這顯示未來幾年利率有溫和下降的空間」。基於貿易政策的不確定性，他拒絕表明聯準會降息的時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財