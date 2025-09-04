美「小非農」就業大幅降溫 Fed降息機率飆至98％

聯準會本月降息機率飆升至98%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國勞工部即將公佈最新非農就業報告前夕，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月美國民間企業僅增5.4萬就業人口，遠低於預期，顯示美國勞動市場已明顯降溫，目前市場押注聯準會本月降息的機率上升至97.6%。

根據4日公佈的ADP報告，美國民間企業8月新增就業人口，從7月的10.04萬人大幅下滑，也遠低於預期的7.5萬人，ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）說，「今年一開始，就業成長強勁，但該動能受到不確定性的嚴重衝擊」。

前一天，美國勞工部公佈的職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）也顯示，7月底美國職缺下降17.6萬份至718.1萬份，低於預期，為2020年底以來第2次數據低於720萬份，創去年9月以來最低值，過去兩個月職缺減逾30萬份。

儘管勞工需求降溫，但裁員與跳槽相對較少。每位失業勞工對應0.99個職缺，從6月的1.05五份下降，也是自2021年4月以來首度跌破1.0。

聯準會3日公佈的「褐皮書」亦強調勞動市場的疲軟，報告指出，上月在12個轄區中，11區表示與前一月相較，就業水準幾乎沒有出現淨變化，有7區表示企業不願進行招聘，兩區指稱裁員人數上升。

聯準會理事沃勒受訪說，「我明確認為下次會議應該降息；須在勞動市場下滑前採取行動，因為通常勞動市場一旦惡化，惡化速度將非常快」。

他補充，9月16與17日的政策會議若決定降息，並不必然使貨幣政策就走上預設的降息軌道，聯準會的行動將取決於數據，然而，「我認為未來三到六個月將進行多次降息」。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克也強調，儘管物價穩定仍是頭號關注議題，但勞動市場放緩的程度，使今年剩下的時間降息0.25個百分點是恰當的。

明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡希卡里指出，由於聯邦基金中性利率約3％左右，而目前基金利率維持在4.25％至4.5％之間，「這顯示未來幾年利率有溫和下降的空間」。基於貿易政策的不確定性，他拒絕表明聯準會降息的時機。

