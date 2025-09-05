最後1天！3-4月千萬發票3張未領 消費地點看這裡

今年3-4月統一發票，領獎期限只到今天。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！今年3-4月期統一發票領獎期限只到9月5日，剩下今天最後1天時間，不過，1000萬特別獎還有3張未領，包括高雄市大社區金龍路120號Hi-Life萊爾富花39元買飲料、App Store訂閱費260元、台中市南區三民西路212號MOS BURGER消費270元。財政部提醒，中獎人注意領獎方式及時間，一旦過期就真的不能領獎了。

此外，3-4月期統一發票200萬特獎也有2張未領，包括桃園市觀音區大觀路2段313號Hi-Life萊爾富花45元買飲料、桃園市中壢區中正路1262號7-ELEVEN花75元買飲料。另，3-4月期雲端發票專屬100萬獎則有1張未領，為Google Play訂閱費399元。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，3-4月期統一發票領獎期限至9月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

台北國稅局則提醒，民眾消費時以載具索取雲端發票，若將雲端發票歸戶至手機條碼及透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可適用中獎獎金自動匯入指定帳戶服務。若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成載具歸戶並設定匯款帳戶，當期獎金才會直接入帳；如果在當期統一發票開獎日（25日）以後才歸戶及設定匯款帳戶，下期以後的雲端鄉發票才開始啟用獎金直接匯入帳戶服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法