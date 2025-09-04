晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

育嬰留停假釀人力調度困難 龔明鑫：企業額外找人加班費由政府補貼

2025/09/04 18:38

企業憂心育嬰留停假釀人力調度困難，經長龔明鑫表示，企業額外找人加班費由政府補貼。（資料照）企業憂心育嬰留停假釀人力調度困難，經長龔明鑫表示，企業額外找人加班費由政府補貼。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院今（4日）拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰假開放以「日」為單位，但工商團體反映假若被拆得瑣碎，有人力調度的營運隱憂，經濟部長龔明鑫今表示，新制給予勞工請假彈性，也能緩解企業人力調度的壓力，如果企業臨時找人來加班，額外加班費就由政府補貼。

現行育嬰留職停薪的請假單位是「30日」，未來將開放以「日」為單位，員工若遇突發情況可請一天即可，不必一次請一個月或六個月，更具彈性，新制明年上路；家庭照顧假的單位，也從「日」改為「小時」。

商總理事長許舒博則指出隱憂，育嬰假被拆得過於瑣碎，恐影響企業營運，建議育嬰假最好還是以「半年」或「月」為單位來執行。

龔明鑫今主持經濟部第1507次業務會報，會前受訪表示，正因要緩解人力調度的壓力，尤其是30人以下的企業，「勞動部非常貼心，老實說」，原先勞工照顧小朋友請育嬰假原先必須以「月」為單位來申請，以避免企業在調度人力資源上的困難，才修法未來可以「日」為單位請假。

龔明鑫續說，另一方面，企業臨時找人來加班，額外加班費就由政府補貼，新制在工時上也給予勞工彈性，也感謝勞動部都有考量到這些問題。

為鼓勵雇主給予勞工彈性請假需求，由政府給予小微型企業經濟支持，舉例而言，勞工申請1日育嬰留停，政府將發給雇主定額獎勵金，也就是每人每日1000元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財