育嬰留停假釀人力調度困難 龔明鑫：企業額外找人加班費由政府補貼

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院今（4日）拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰假開放以「日」為單位，但工商團體反映假若被拆得瑣碎，有人力調度的營運隱憂，經濟部長龔明鑫今表示，新制給予勞工請假彈性，也能緩解企業人力調度的壓力，如果企業臨時找人來加班，額外加班費就由政府補貼。

現行育嬰留職停薪的請假單位是「30日」，未來將開放以「日」為單位，員工若遇突發情況可請一天即可，不必一次請一個月或六個月，更具彈性，新制明年上路；家庭照顧假的單位，也從「日」改為「小時」。

商總理事長許舒博則指出隱憂，育嬰假被拆得過於瑣碎，恐影響企業營運，建議育嬰假最好還是以「半年」或「月」為單位來執行。

龔明鑫今主持經濟部第1507次業務會報，會前受訪表示，正因要緩解人力調度的壓力，尤其是30人以下的企業，「勞動部非常貼心，老實說」，原先勞工照顧小朋友請育嬰假原先必須以「月」為單位來申請，以避免企業在調度人力資源上的困難，才修法未來可以「日」為單位請假。

龔明鑫續說，另一方面，企業臨時找人來加班，額外加班費就由政府補貼，新制在工時上也給予勞工彈性，也感謝勞動部都有考量到這些問題。

為鼓勵雇主給予勞工彈性請假需求，由政府給予小微型企業經濟支持，舉例而言，勞工申請1日育嬰留停，政府將發給雇主定額獎勵金，也就是每人每日1000元。

