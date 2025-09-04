內政部擬修法設租金漲幅天花板 房東擋租補、入戶籍可開罰

內政部今天下午召開部務會報會後記者會。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部本月底將提出「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，規範房客享有訂約及續約3年租期、租金漲幅不得超過當月房租指數的年增率，並要求房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等，違者可依法開罰。部長劉世芳表示，此次修法朝房客權益傾斜，盼透過房租穩定、租期保障等，讓青年走到婚育階段更穩定安居。

內政部本月將推動租賃條例修法共有四大面向，第一、房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自助收回房屋；第二，續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；第三，房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；第四，租屋糾紛可申請免費調解或法律訴訟扶助。

劉世芳今天在內政部部務會報會後記者會表示，內政部此次修法參考日本、韓國、德國的制度，再參考現行社會住宅政策，得出保障3年的版本，雖然條文已經準備好，但仍要保留修法上的討論空間，本月10日會與公、民營團體進行討論。她也說，內政部本月底會將草案報行政院，行政院審查過後，希望立法院下個會期可以完成3個條文的修法。

在租期保障的執行層面，地政司長林家正表示，房東與房客可先簽第1年租約，後面兩年再各自簽1年，或是簽1年後直接再簽2年租約，但都是保障房客3年租期，若房東未提供租期保障，制度上會設計罰則，房東對房客應有賠償措施。此外，民法已規範買賣不破租賃原則，即使房東賣出房屋，租約仍繼續保障租客。

針對限制租金漲幅政策，林家正指出，房東在續約前必須通知房客租金漲幅，並以主計總處每個月公布租金指數的年增率計算，近期年增率2%左右，大概可漲200元幅度，最後會以此作為漲幅上限的標準。對於房租漲幅超過標準的情況，內政部也會有要求房東去改正租金的機制。

林家正說，過去常見房東以口頭約定、訊息方式通知租客不能申請租金補貼，為杜絕此行為，此次修法會明文禁止，也有相關罰則，房客未來可以跟縣市政府提出申訴或檢舉，由縣市政府進行行政裁決，至於額度部分，仍在討論。

