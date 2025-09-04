晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

內政部擬修法設租金漲幅天花板 房東擋租補、入戶籍可開罰

2025/09/04 18:28

內政部今天下午召開部務會報會後記者會。（內政部提供）內政部今天下午召開部務會報會後記者會。（內政部提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部本月底將提出「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，規範房客享有訂約及續約3年租期、租金漲幅不得超過當月房租指數的年增率，並要求房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等，違者可依法開罰。部長劉世芳表示，此次修法朝房客權益傾斜，盼透過房租穩定、租期保障等，讓青年走到婚育階段更穩定安居。

內政部本月將推動租賃條例修法共有四大面向，第一、房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自助收回房屋；第二，續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；第三，房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；第四，租屋糾紛可申請免費調解或法律訴訟扶助。

劉世芳今天在內政部部務會報會後記者會表示，內政部此次修法參考日本、韓國、德國的制度，再參考現行社會住宅政策，得出保障3年的版本，雖然條文已經準備好，但仍要保留修法上的討論空間，本月10日會與公、民營團體進行討論。她也說，內政部本月底會將草案報行政院，行政院審查過後，希望立法院下個會期可以完成3個條文的修法。

在租期保障的執行層面，地政司長林家正表示，房東與房客可先簽第1年租約，後面兩年再各自簽1年，或是簽1年後直接再簽2年租約，但都是保障房客3年租期，若房東未提供租期保障，制度上會設計罰則，房東對房客應有賠償措施。此外，民法已規範買賣不破租賃原則，即使房東賣出房屋，租約仍繼續保障租客。

針對限制租金漲幅政策，林家正指出，房東在續約前必須通知房客租金漲幅，並以主計總處每個月公布租金指數的年增率計算，近期年增率2%左右，大概可漲200元幅度，最後會以此作為漲幅上限的標準。對於房租漲幅超過標準的情況，內政部也會有要求房東去改正租金的機制。

林家正說，過去常見房東以口頭約定、訊息方式通知租客不能申請租金補貼，為杜絕此行為，此次修法會明文禁止，也有相關罰則，房客未來可以跟縣市政府提出申訴或檢舉，由縣市政府進行行政裁決，至於額度部分，仍在討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財