肯定育嬰留停可單日請假 托盟期待再擴大總日數

〔記者吳柏軒／台北報導〕勞動部今（4日）發布「彈性育嬰留職停薪」新政策，讓家長未來能以「一日」為單位申請最多30天的育嬰留職停薪，托育及就業政策催生聯盟指出，這是我國邁向育兒友善職場制度的重要一步，讓家庭選擇更靈活，政策方向值得肯定，給政策80分，期待未來能再擴大總日數超過30日。

托盟召集人王兆慶指出，上一次育嬰留職停薪的彈性化改革為2021年，從原本「1次請6個月」，改為一次可以只申請「1個月」為單位，彈性化使晚近4年來育兒家長的申請率大增，尤其男性請領率不斷提高，可見育嬰留停彈性改革，可同時創造育兒友善職場，也可刺激男性承擔更多照顧責任。

王兆慶認為，此次育嬰留停再彈性化至「以日為單位」，必定會引導育兒家庭改變請假行為，如需要照顧病童時，過去只能請無薪事假，未來可轉變為單日或數日的育嬰留停，以取得薪資補貼。同時，該制度因不會離開職場太久，也將有更多爸爸願意申請，承擔突發的幼兒照顧需求，對職場友善和性別平等皆有正面效果，也是先進國家改善低生育率的前提條件，期待未來能再擴大總日數超過30日。

整體而言，這次發布的新政策，托盟認為可以給80分，雖未滿分，卻是值得肯定的階段性成果，期待勞動部未來持續聆聽家長與雇主的回饋，讓育嬰留停真正成為協助家庭兼顧工作、育兒的有效制度。

