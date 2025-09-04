晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

肯定育嬰留停可單日請假 托盟期待再擴大總日數

2025/09/04 13:54

勞動部4日發布「彈性育嬰留職停薪」新政策，讓家長未來能以「一日」為單位申請最多30天的育嬰留職停薪。（資料照，記者李容萍攝）勞動部4日發布「彈性育嬰留職停薪」新政策，讓家長未來能以「一日」為單位申請最多30天的育嬰留職停薪。（資料照，記者李容萍攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕勞動部今（4日）發布「彈性育嬰留職停薪」新政策，讓家長未來能以「一日」為單位申請最多30天的育嬰留職停薪，托育及就業政策催生聯盟指出，這是我國邁向育兒友善職場制度的重要一步，讓家庭選擇更靈活，政策方向值得肯定，給政策80分，期待未來能再擴大總日數超過30日。

托盟召集人王兆慶指出，上一次育嬰留職停薪的彈性化改革為2021年，從原本「1次請6個月」，改為一次可以只申請「1個月」為單位，彈性化使晚近4年來育兒家長的申請率大增，尤其男性請領率不斷提高，可見育嬰留停彈性改革，可同時創造育兒友善職場，也可刺激男性承擔更多照顧責任。

王兆慶認為，此次育嬰留停再彈性化至「以日為單位」，必定會引導育兒家庭改變請假行為，如需要照顧病童時，過去只能請無薪事假，未來可轉變為單日或數日的育嬰留停，以取得薪資補貼。同時，該制度因不會離開職場太久，也將有更多爸爸願意申請，承擔突發的幼兒照顧需求，對職場友善和性別平等皆有正面效果，也是先進國家改善低生育率的前提條件，期待未來能再擴大總日數超過30日。

整體而言，這次發布的新政策，托盟認為可以給80分，雖未滿分，卻是值得肯定的階段性成果，期待勞動部未來持續聆聽家長與雇主的回饋，讓育嬰留停真正成為協助家庭兼顧工作、育兒的有效制度。

相關新聞請見：

明年起育嬰留停可以「日」、家庭照顧假計「時」申請 軍公教也適用

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財